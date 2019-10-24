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帕運金牌得主安樂死離世享年40歲　「生命鬥士」忍病痛奮戰賽場

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▲▼倫敦帕運金牌好手裴佛特（Marieke Vervoort）接受安樂死。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕運金牌好手裴佛特（Marieke Vervoort）接受安樂死。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

比利時金牌好手裴佛特（Marieke Vervoort）曾多次站上帕運（Paralympic Games）戰場，成績優異橫掃無數獎牌，她在場上奮勇前進的英姿激勵許多人。在與病魔糾纏多年之後，她的家鄉、比利時迪斯特（Diest）市的一份聲明證實，裴佛特已經在22日晚間接受了安樂死，享年40歲。

裴佛特在2012年倫敦帕運中獲得T52級輪椅100米金牌以及T52級輪椅200米銀牌，2016年的里約殘奧賽中，在T51/52級輪椅400米中拿下銀牌，T51/52級輪椅100米中得到銅牌。她在14歲時就被診斷出患有無法治癒的肌肉和脊椎退化疾病，會造成她身體巨大的疼痛，腿部麻痺而難以入睡，還不定期會有癲癇發作。

在比利時，安樂死是合法的，裴佛特在2008年時就曾接受3位不同醫生的診斷諮詢，並獲得了安樂死許可，2016年，在準備里約殘奧期間，裴佛特表示自己正考慮安樂死，這是她「最後的願望」。

▲▼倫敦帕運金牌好手裴佛特（Marieke Vervoort）接受安樂死。（圖／達志影像／美聯社）

裴佛特認為，安樂死並非謀殺，而是幫助自己掌控生命。（圖／達志影像／美聯社）

當時接受CNN的訪問時，她提到，「我已經不再害怕死亡，我把它視為一個選項，我將會永遠沉睡不再醒來，對我來說這是件很平靜的事，我不希望我在垂死之際還為病痛所苦，希望當我無法面對痛苦時，可以掌控自己的生命」。

裴佛特指出，她的治療過程非常艱困，絕非只是去藥局買個藥吃了那麼簡單，「幾年前我還可以畫畫，但後來我的視力只剩20%，經常癲癇發作」，而簽署同意書對她來說反而是個休息的出口，「若沒有那些文件，我可能早就自殺了，甚至病情如果再繼續惡化，我可能甚至沒辦法自殺」。

裴佛特表示，希望藉由自己的故事，教育更多安樂死還未合法的國家，「我想若是每個國家都有安樂死的政策，我想反而會減少自殺率，我希望大家不要將這件事視為『謀殺』，安樂死會讓人活得更久」。

而2016年的里約殘奧也是裴佛特最後一次出賽，並表示當時她的身體已經無法負荷高強度的比賽，隨後從賽場上退休，並把時間花在陪伴與家人、朋友以及她的治療犬贊恩（Zenn），如今她已完成自己最後的心願，從病痛的身體中獲得釋放，邁向平靜。

▼裴佛特與治療犬贊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼倫敦帕運金牌好手裴佛特（Marieke Vervoort）接受安樂死。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：

Marieke Vervoort倫敦帕運

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