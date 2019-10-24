韓國瑜缺席古寧頭戰役70年　李正皓：他1點後就沒行程！金門人真的生氣了

▲韓國瑜23日到嘉義跑行程，缺席古寧頭70周年紀念活動。（圖／記者洪靖宜攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜缺席「金門古寧頭戰役70周年」。遭國民黨開除黨籍的青年次團「草協聯盟」發起人李正皓直呼，「這一次金門人是真的生氣了」、「金門人臉往哪擺？」退出國民黨的台北市議員鍾小平也說，韓不去很嚴重，總統蔡英文去「就更嚴重了」。

蔡英文上任以來，首度於23日參與古寧頭戰役70周年，她在致詞時提到先烈前輩所堅持的信念，「國土主權、寸步不讓、民主自由、堅守不退。」她並強調從古寧頭戰役提醒了大家，和平從來不是靠妥協退讓，更不是卑躬屈膝，而是要靠最堅實的國防以及團結的意志，讓世界上的人知道守護主權的決心。

而韓國瑜23日到嘉義跑行程，缺席古寧頭70周年活動。對此，李正皓在《關鍵時刻》政論節目上表示，韓國瑜不去在那邊幹嘛，他下午1點就沒行程了，他坐飛機過去都來得及啊，只有蔡英文跑去，「金門當地對韓國瑜沒去非常的反感，地方聲音已經跑出來，我很確定。」

▲▼蔡英文上任以來，首度於23日參與古寧頭戰役70周年。（圖／記者陶本和攝）

李正皓說，金門人形容古寧頭戰役叫做「血染大地」，早期金門沒有碉堡都是沙包，造成血流成河，每一年古寧頭紀念一定要去；結果中央黨部今年沒派人去，吳敦義不見了，韓國瑜也不見了，那金門人臉往哪擺，金門人以後還要幫韓、吳輔選嗎，「所以這一次金門人是真的生氣了。」

鍾小平也指出，古寧頭紀念國民黨非去不可，尤其是總統候選人，「那是我們去國共戰爭，我們打的耶，又不是民進黨打的…今天不去很嚴重，蔡英文去就更嚴重了。」

也遭國民黨開除黨籍的資深媒體人鄭佩芬則解釋，當年國民政府軍隊一直被打下來，美國發表白皮書認為，國民黨政府軍根本腐敗不會打；古寧頭大捷後，美國才發現國民政府軍可以打仗，結果第二年韓戰爆發，美國才開始派第七艦隊來，古寧頭大捷真的很重要。

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▼李正皓說，這次金門人真的生氣了。（圖／翻攝《關鍵時刻》）