粉絲崩潰競選文宣照抄日劇《99.9》　陳麗娜：有人看出我致敬的意涵？

▲網友認為陳麗娜的競選文宣抄襲日劇海報。（圖／翻攝自Facebook／靠北傑尼斯）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨高雄市議員陳麗娜日前公布立委競選文宣，沒想到卻被網友發現整體設計與日本傑尼斯事務所的藝人海報很像，還PO文酸她「抄襲99.9的海報，根本就是照搬」。對此，陳麗娜23日在臉書PO文回應，自己是看了《99.9不可能的翻案》戲劇引起共鳴，才想用這種設計致敬，「有人看出我向《99.9不可能的翻案》致敬的真正意涵嗎？」

有網友在臉書粉絲專頁「靠北傑尼斯」匿名投稿，指稱高雄市議員陳麗娜的競選文宣抄襲日劇海報，「竟然有無腦的高雄市議員抄襲99.9的海報，而且這根本就是照搬了啊」；其他網友隨即掀起熱議，紛紛留言喊告，「連文宣內容都很像」、「現在抄襲都用致敬帶過就是了？」、「檢舉她」。

▲陳麗娜臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／陳麗娜）

對於網友的批評，陳麗娜23日在臉書PO文回應，等了一天果然有網友發現「問政追蹤成功率99.9％」的圖文設計創意，其實就是來自現正熱播的戲劇《99.9不可能的翻案》，甚至連PTT上都有熱烈討論，「不管正反意見，我都尊重。但重點是，有人看出我向《99.9不可能的翻案》致敬的真正意涵嗎？」

陳麗娜解釋，該戲劇的核心是有一群堅信正義的律師，只要發現案子有可疑的地方，就算只有0.1％的機會也會追查到底，這與議員維護市民權益在某種層面上是相同的，也是她擔任議員以來的堅持，因此，她看到戲劇之後引起共鳴，才想以這樣的設計致敬，「而我，仍會為那0.1％追蹤到底。從地方，到中央。」

▼陳麗娜將代表國民黨投入高雄市第八選區（前鎮、小港、旗津區）立委選戰。（圖／記者洪正達翻攝）