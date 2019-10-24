韓國瑜找迪士尼、阿諾被轟跳票　孫大千：他才當選沒多久，給一點時間嘛！

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜曾喊出「不惜一切代價」邀迪士尼樂園進駐高雄、日本早稻田大學有意到高雄設高中分校、邀請「魔鬼終結者」阿諾史瓦辛格。對此，民進黨立委許智傑認為韓「有想法但是沒有辦法」，所有政策講得天馬行空、天花亂墜，「他真的是太會講！」對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千說，「你給他一點時間嘛，他才當選沒有多久」、「我覺得台灣現在需要的是更多的創意和夢想，有夢想就有可能實現。」

韓國瑜近日又提出新想法，不但提議將觀光局升格為觀光部，還提到故宮山洞裡的70萬件文物可以「一次攤開展出」、「會轟動世界」，讓故宮發聲明打臉指「執行有難度」。

對此，孫大千在《新聞面對面》政論節目上表示，他認為這件事得看大家要做什麼樣的創意和規劃，今韓既然敢講這件事，他們接下來當然提供政策規劃，「你說70萬件很難展出」，到了DC華盛頓特區的史密斯美國藝術博物館，它就是一個博物館群，整條街有各式各樣博物館，那韓有沒有可能利用故宮的文物，在整個台灣建更多的場館，除了本館、南館，或者是其他的地方也能同步規劃。

▲▼韓國瑜選前曾說要找迪士尼樂園進駐高雄。（圖／資料照／記者賴君欣攝、香港迪士尼樂園提供）

孫大千說，這只是一個想法，可是如果今天台灣做得到這一點，「全世界有多少人會衝著我們的故宮文物到台灣來旅遊跟觀光」；大家不要忘了，日本光跟台灣借幾件國寶去展覽時，就有多少觀光客為了看日本這些旅遊頻道，做了多少報導。

孫大千指出，韓國瑜只是希望能增加台灣的觀光能量，「也許各位覺得很好笑，也許要拿到宇宙再去征服了之後，再來做展覽。但是我認為有一些事情有創意總比沒創意好，有想法總比沒想法好。總比每天坐在家裡告訴大家說，台灣今天就只能這樣，你們就忍耐吧、看著辦吧。我覺得台灣現在需要的是更多的創意和夢想，有夢想就有可能實現。」

對此，同場的來賓許智傑說，他覺得孫大千講得還不錯，「有想法但是沒有辦法」，包刮迪士尼、早稻田都是有想法沒辦法。孫大千立刻表示，「早稻田不是沒有辦法，沒有辦而已，馬上就會辦。」

▼孫大千希望大家給韓國瑜一點時間。（圖／資料照／記者李毓康攝）



許智傑接著提到，找阿諾來高雄也是有想法沒辦法；孫大千強調，「還沒有辦不是沒有辦，你給他一點時間嘛，他才當選沒有多久」；許當場吐槽，「我已經給他時間了，他現在又要去選總統，我還要給他多少時間」；孫回「高雄市還有三個副市長正在推他所有的想法。」

許智傑認為，韓國瑜可以做很多大夢、劃很多大餅，「但是它裡面就是空的」，他講的所有政策天馬行空、天花亂墜，表面說得富麗堂皇、非常漂亮、擅動人心這種語言，「他真的是太會講！」

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