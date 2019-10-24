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社會 社會焦點 保障人權

醉男失控被上銬…妻趕到派出所一搖人死了　警揭關鍵18分鐘

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記者黃翊婷／綜合報導

苗栗縣42歲的鍾姓男子本月17日晚間8時許到親戚家喝酒，卻因為酒後失控衝到大馬路上，導致頭部、手部受傷，後來被警方帶回派出所上銬管束，沒想到鍾妻接獲通知趕往派出所想將丈夫帶回，人卻已經死了。雖然家屬指控警方延誤就醫時機，但警方表示，把鍾男帶回所內後一直都有持續關注生命跡象，發現他失去意識也有在第一時間進行急救，整起案件目前仍在偵查中。

鍾男的哥哥指稱，弟弟當天晚上酒後做出一些失控行為，親友才會報警，警方到場後將人壓制住，接著就帶回派出所，並把人上銬約束，大約十多分鐘之後弟媳趕到派出所，沒想到弟弟早已斷氣，讓他們相當錯愕。

通霄警分局。（圖／翻攝自Google地圖）

▲鍾男家屬質疑警方延誤就醫時機。（圖／翻攝自Google地圖）

更讓鍾家人無法接受的是，警方在壓制當下可能因為天色昏暗的關係，沒有發現鍾男身上有傷，但回到派出所應該有足夠的光線，怎麼還是沒有發現，最後因為延誤就醫時機導致憾事發生；而家屬前往派出所質問，警方卻只用簡單幾句話帶過，態度過於冷漠，讓他們無法接受，這才決定透過媒體站出來指控，希望能還給過世的家人一個公道。

鍾兄難過地說，弟弟平時是在汽修工廠上班，是家中的主要經濟支柱，妻子也會打零工貼補家用，夫妻倆一起養育兩名仍在就讀國中、高中的孩子，如今他突然走了，讓被留下來的妻兒不知道未來該怎麼走下去。

▲▼手銬,示意圖（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鍾男喝醉之後有失控行為，才會被警方上銬帶回派出所。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

不過，警方強調，從鍾男抵達派出所到妻子趕來只有短短18分鐘，這段期間警員都有隨時關注酒醉昏睡的鍾男，確認仍有胸部起伏等生命跡象，他自己也沒有表達過任何身體不適的狀況，直到鍾妻趕到準備將人叫醒，這才發現人已經沒有意識，第一時間警員也立即幫忙急救、叫救護車，無奈還是來不及救回一命。

由於鍾男在當天晚上疑似喝了8杯高粱加啤酒，每杯約250毫升，詳細的死因為何，是否有可能是心肌梗塞所致，仍有待相驗結果出爐才能釐清。對此，警方僅表示，目前全案仍在偵查當中，不方便透露更多細節。

● 飲酒過量，有礙健康

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