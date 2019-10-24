美副總統再度針對中國發表演說　學者盼：多提美台積極關係

▲美國副總統潘斯。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國副總統潘斯（Mike Pence）將再次針對中國議題發表演說，美國企業研究所（AEI）研究員施密特（Gary Schmitt）23日出席研討會時表示，希望演說中將台灣放在美中關係的前列與中心位置，也期盼能有更多美台關係積極內容。



《中央社》報導，華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）舉辦了首屆馬勒克公共服務領袖講座（Frederic V. Malek Public Service Leadership Lecture），而潘斯將出席致詞。威爾遜中心指出，潘斯的演說內容將涉及美中未來關係發展。這也是他繼去年10月後，再一次針對美中關係發表演說。



施密特23日出席華府智庫「全球台灣研究所」（GTI）研討會後接受訪問，提到潘斯的演講時，他提到，期望能看到不那麼多關於中國，而是有更多關於台灣的演說。他表示，希望更著眼於有利於美國與台灣夥伴關係的內容，將台灣視為中國關係的一個議題，並放置於前面與中心位置。他也期望能見到美國總統或副總統在演說中，談到與台灣關係的積極性。

彭斯去年10月4日在哈德遜研究所（Hudson Institute）的演說中批評北京勸誘3個拉丁美洲國家和台灣斷交、轉而承認中國的作法。他認為，這樣已威脅台灣海峽的穩定，美國加以譴責。他也提到，台灣擁抱民主，為所有中國人民展現一條更好的道路。

他也批評，中國在安全到貿易等領域都展現侵略態勢，更試圖要影響美國期中選舉，干預美國民主政治，並在南海採取魯莽的軍事行動。潘斯原先預計在今年6月發表針對中國的強硬談話，但後來因為美國總統川普與中國國家主席習近平要在大阪的G20峰會上見面，而導致延期。