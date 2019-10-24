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韓國瑜民調落後蔡英文總統這麼多　他直稱「詭異」：這沒有科學根據

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▲▼韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜、總統蔡英文。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

圖、文／中評社

針對中國國民黨2020參選人韓國瑜民調大幅落後蔡英文總統，但韓下鄉所到之處的場子卻都非常熱絡，淡江大學全球發展學院院長包正豪　向中評社表示，這是非常詭異的事情，他可以理解韓目前落後蔡，但不能理解為何落後這麼多，而目前各項民調看來，不表態率都在30％左右非常高，選舉預測要看的是不表態的人，這些不表態的流向為何，可能最終決定選舉的勝敗。

至於韓國瑜在年輕人的支持度比較弱勢一事，包正豪也持不同看法，他認為，韓不要讓討厭韓國瑜的風潮繼續起來，是目前最重要的事，因年輕人政黨認同度低，會因為某個特定事件改變喜好度，是看議題的氛圍，也看事件能延燒多少，譬如這段時間的陳同佳案，也許這陣子做民調，會發現韓的年輕支持增加也不一定。

對於韓國瑜民調處於低迷狀態和韓目前下鄉的熱度似乎有所差距？包正豪說，這次民調會有點失準，雖然他沒有科學證據，但韓目前落後蔡英文總統這麼多很詭異，他可以理解韓現在如果落後的原因，但不能理解為何落後這麼多，這跟韓造勢現場的氣勢又不同。

包正豪表示，當然可以說同一批人到處在韓國瑜的造勢場合流竄，他相信這狀況有，但這群人數目有大到每一次造勢都這麼多人嗎？這就很懷疑，他比較傾向的是，現階段支持藍或韓的人，有兩種心態，一是支持韓的暫時不表態了，另一種狀況是，有相當一批的人，不管是中間選民或淺藍的人，對韓是有疑慮的，這疑慮不是對韓的操守，而是對他的行為，譬如講話比較直接，比較顧前不顧等等的態度會有些疑慮的人，或是原來支持鴻海創辦人郭台銘的人，還沒有轉過來，這些人在民調中是不是就縮起來，暫時不表態，不支持了，這可能性是存在的。

包正豪強調，但這沒有科學證據，是他個人研判，因為韓國瑜的民調真的太詭異，詭異到說，有民調說韓差蔡快20％，那換算選票是韓輸三百多萬票，這差距已經大到是國民黨2016年全垮的狀況，但現在看不出來，國民黨有這麼無可救藥的感覺，所以這個差距是怎麼出來的？

包正豪說，他不是指這些民調是假的，而是媒體在運用這樣的資料可能要更仔細，把選舉意象當作最終結果是很危險的，談民調大家現在只談支持度，不管不表態率，但選舉預測要看的是不表態的人，這些人的流向去哪，這樣才能預測結果，不然就積非成是，過去二、三十年很多人在研究投票行為，很大一部分在談的是，怎麼用其他的線索來判斷選民到底會投給誰，不表態就是其中的一塊。

至於韓國瑜現在調整策略，一直砲轟蔡英文總統施政不力，能拿回主動權嗎？

包正豪說，去年的高雄選舉和這次選舉不太一樣，高雄市長時韓國瑜在網路上是贏，造勢場合時也非常熱絡，整體大數據都顯示他會贏，而現在韓在網路這一塊居於弱勢，不管黑韓是真是假，但韓講一句話就會被抓到來放大解釋，所以能不能扭轉，他現在很難去判斷會怎麼樣，但他相信韓不至於輸蔡英文總統到這麼多。

談到韓國瑜的年輕選票似乎比較弱？包正豪表示，不能說年輕人都不支持韓，網路上盡信的話，那為何去年同婚公投會沒過，因為不見得所有年輕人都支持同婚，所以不能看到表象就直覺說年輕人不喜歡韓，所謂國民黨抓不到年輕人選票是程度的問題，只是能拿到多少的問題。

現在網路上韓國瑜非常不討喜，但真的脫離網路，脫離比較經常會出現在所謂抗議現場或媒體焦點的學校，也許這蔡英文總統和韓國瑜對學生而言沒有太大差異，甚至不太理這些事，但他們可能因為韓講錯話，大家起鬨而討厭韓，但也可以因為陳同佳案蔡政府處理不當，而改變非常快，因為年輕人沒有強烈的政黨認同，會因為某個特定事件而改變喜好度，所以韓現在不要讓討厭韓國瑜這個風潮起來，是目前最重要的。

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