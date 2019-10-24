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長腿妹涉嫌謀殺「太正變網美」...22萬瘋粉力挺！真的逃過死刑

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▲▼新加坡正妹女嫌犯意外變網紅。（圖／翻攝自hardwarezone）

▲正妹女嫌犯意外變網紅。（圖／翻攝自hardwarezone）

記者錢玉紘／綜合報導

新加坡22歲的女子蕭玉珍（Siow Yu Zhen，音譯）涉嫌參與一起集體謀殺案，沒想到她卻因為清純可愛的外貌爆紅，成為當地的「網美」，更有支持她的網友成立了後援會，認為純潔的她是無辜的。日前檢方將蕭玉珍的指控由謀殺改為共謀攻擊，讓她逃過死刑。

這起案件發生在今年7月2日，31歲的男子哥拜達斯（Satheesh Noel Gobidass）在當天早上6點半左右，於辦公商場大樓「Orchard Towers」 遭到一群從夜店出來的年輕人毆打割喉攻擊，送醫後一小時不治身亡。隨後警方逮捕了6男1女，全都以謀殺罪名起訴，在新加坡的法律中，最高可能被判處死刑。

不過，在嫌犯的資訊曝光之後，最年輕的蕭玉珍因為超高顏值、外表清純可愛，意外爆紅，甚至有瘋狂的粉絲替她在網路上成立了後援會，貼文表達支持，第一天就有22萬人參與。支持者並留言提到，「釋放蕭玉珍，還給她自由與正義」、「她是無辜的，而且很單純」、「+1+1支持玉珍！拜託判她緩刑就好」、「她只是無辜的路人而已」。

▲▼新加坡正妹女嫌犯意外變網紅。（圖／翻攝自hardwarezone）

▲蕭玉珍受到許多粉絲支持。（圖／翻攝自hardwarezone）

而粉絲們的心願竟真的達成，23日開庭時，檢方認為，蕭玉珍與其他3人只有對受害者拳打腳踢，將謀殺罪降級改為攻擊罪，也就是說，這些人都可以逃過死刑。律師吉爾（Amarick Gill）在開庭後表示，蕭玉珍在法庭上聽到這個消息時，開心流下眼淚，「她很期待能趕快回家與家人團聚，也會繼續配合相關單位調查」，之後，她以1萬5000元新加坡幣（約台幣34.1萬元）交保，將於下周五再次出庭。

目前，案件中的其他3名嫌犯仍以謀殺罪被起訴，其中一人被發現身上持有折疊刀，還有第8名嫌犯正在接受調查中。

由於蕭玉珍在網路上爆紅引起討論，也有網友不支持這樣的風氣，在判決出爐後於臉書上提到，「好好檢討吧，下一次可能就不會那麼幸運了」、「有人袒護她說不忍看到漂亮的女生被判死刑，你們真的是瘋了，犯罪就是犯罪，不管是誰做的」。

▼粉絲力挺。（圖／翻攝自hardwarezone）

▲▼新加坡正妹女嫌犯意外變網紅。（圖／翻攝自hardwarezone）

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