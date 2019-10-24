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歐盟27成員國「原則同意」英國延遲脫歐　25日將決定期限

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▲▼英國脫歐讓歐盟崩潰了。（圖／達志）

▲歐盟會員國大使討論英國脫歐時程。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

歐盟一名官員透露，會員國在23日原則上同意讓英國脫歐的時程再度延後，但還未確定新的期限。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）先前就已建議27個會員國，讓英國脫歐期限延到明年1月31日，不過法國等部分國家主張延期一段短一點的時間就好。

《衛報》報導，除了英國以外的歐盟27國大使在布魯塞爾召開90分鐘的會議後，一名官員指出，「所有人都同意有必要延長期限，以避免無協議脫歐，但是期限目前還在討論中，不過大家都強烈傾向於以書面程序完成最後的決定」。

另一名歐盟的外交官員則提到，「感覺上大家的方向是一致的，也就是想讓時程更有彈性，延至明年1月31日，但還沒有決定，必須大家都接受才行」。

據了解，法國大使堅持勿讓歐盟被拖入英國的「國家內政」之中，並質疑認為，再次延期的話勢必會有其他後果，「若是我們允許，是否就會出現再次選舉？」該大使在會議上提到，任何的延遲都必須要有正當的理由，並符合比例原則，「英國的要求與歐盟同意與否並沒有『自動關聯』」。

法國為主的部分國家就主張，應該只能延期一段短時間，讓英國首相強生（Boris Johnson）能盡速在國會下議院推動通過新版脫歐協議。

在22日，強生的時程表被否決之後，圖斯克就建議歐盟27成員國，讓英國把脫歐期限延至明年1月31日，一名消息來源指出，大部分的領袖們都能接受這項提議。接下來，各國大使預定25日再次聚會，討論此事。

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