醉友「不顧反對」挑逗摸摸發出聲！台中男氣炸打死他　遺體旁激戰女友

▲男子最後被判9年。示意圖與本案無關。（圖／周刊王提供）

圖、文／周刊王

台中一名簡姓男子與陳姓女友、蕭姓男友人一起喝酒，沒想到酒醉後遭蕭男挑逗、撫摸生殖器；簡男堅決表明不喜歡，不料對方還一直求歡，因此出手把人打死。台中地院審理後，認為簡男犯後還在屍體旁與女友發生性行為，足見無悔悟之心，依傷害致死罪判他9年有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，簡男2017年12月23日與女友、蕭男在租屋處喝酒，飲用了2瓶威士忌後開始酒醉；這時有同志傾向的蕭男靠近，先以手指摳簡男的手臂，接著拉下牛仔褲，忘情撫摸簡男的生殖器，過程中還發出淫蕩的聲音，完全不顧對方說「我不喜歡」。

簡男因此被惹怒，隨手拿起金屬條、燈管就往蕭男身上痛毆，造成對方頭、胸、四肢多處挫傷，到了清晨仍不放過他，把人從門口拖回屋內，繼續以桌腳條毆打，導致蕭男胸部鈍擊、肋骨多處骨折、四肢挫傷，最後心因性休克及呼吸衰竭傷重死亡。

事後簡男還與陳姓女友在屍體旁邊發生性行為，完事後便倒頭大睡，直到下午起床才發現蕭男已經沒有呼吸心跳，嚇得趕緊報警。

法官審理後認為，簡男只因蕭男對他有超越同性情誼、而難以忍受的舉動，就出拳把人毆打致死，枉顧對方平時對他的照顧以及多年友情，且事後還與女友在屍體旁邊發生性關係，客觀上實難認有何足以引起一般同情而顯可憫恕，因此依傷害致死罪判他9年有期徒刑，全案可上訴。