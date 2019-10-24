周五起水氣增「下周有一波比較多」變天時間曝　李富城：22號颱風可能生成

▲氣象專家吳德榮說，最新歐洲模式模擬下周二晚間8時700百帕水氣及風場顯示，水氣輻合帶影響北台灣，帶狀雲層高度超過3公里。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，周五（25日）起水氣慢慢增多，到下周水氣越來越多，「下周三（30日）、下周四（31日）有一波比較多的。」氣象專家李富城說，今年「22號颱風」可能在南海生成。若屆時成颱，將是「麥德姆」（Matmo，美國提供，關島查莫洛語的大雨）。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（24日）仍是東北風影響，水氣沒有很多，北部、東半部雲量偏多，有少部分降雨，但大部分以多雲為主，中南部則是晴到多雲的天氣。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周五起水氣慢慢增多，迎風面降雨機率逐漸提升，到下周水氣越來越多，但仍以迎風面降雨為主，包括基隆北海岸、大台北山區和宜蘭，雨不會到非常大、陰雨天；大台北平地和東半部這幾天都還好，到下周降雨機率才有增加。他提醒，下周三、下周四有一波比較多的水氣，因是預報末期，還要等時間近一點再看。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，下周二（29日）鋒面到，北台灣明顯轉變，白天氣溫降有局部雨，其他地區影響小，下周三天氣好轉；由於下周二的鋒面是第6天的模擬，時間及影響程度仍有小幅度的調整，應持續觀察。

對此，劉沛滕表示，目前預報來看東北風下周二、下周三比較強，帶來一點水氣，「鋒面還不是很明顯」，時間近點再觀察，還可能有變化空間。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

至於未來一周溫度方面，劉沛滕指出，北部低溫約19到21度，台北市維持21度，基隆北海岸約19度，中南部因水氣比較少、天氣晴朗，清晨可能有點輻射冷卻效應，約20到22度；高溫部分，北東約26到28度，中南部約30、31度。

李富城24日說，22號颱風可能會在南海形成，「對我們沒有什麼影響」，但宜蘭可能會下一些雨。對此，劉沛滕表示，目前還沒看到颱風訊號，有部分模式做出熱帶性低氣壓的反應，可能有點訊息，但機率還沒很大，還要持續觀察。

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