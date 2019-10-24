杏仁哥感動「韓粉包尿布跑造勢」　劉家昌預言：韓國瑜可拿800萬票

老人家包著尿布，參加韓國瑜的造勢。 (太感動了) 由杏仁哥發佈於 2019年10月23日 星期三

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜目前的民調雖然都還落後對手蔡英文10％以上，但韓粉們仍舊熱情力挺。挺韓五虎將之一的「杏仁哥」23日晚間在臉書直播中提到，先前有位65歲的老人家堅持要親自到造勢現場支持韓國瑜，為了解決上廁所問題乾脆穿上尿布，讓他聽了很感動；音樂大師劉家昌也在同日晚間於臉書PO文，「我敢大膽預測，韓國瑜有800萬上下的選票，對手能有一半就算廟沒有白拜。」

▲劉家昌預測韓國瑜可以拿到800萬票。（圖／攝影中心攝）

劉家昌23日晚間在臉書PO出一篇435字的文章，內容提到，自己在龍虎山華泉小村半年內就遇到十幾團台灣的鄉親，九成以上都支持韓國瑜，反而是蔡英文、郭台銘看不懂韓，「距離人民太遙遠」，他之所以挺韓，是因為韓讓久違的國旗重現，「我不知道民調是問了泰國人還是越南人，與事實不符。我敢大膽預測，韓國瑜有800萬上下的選票，對手能有一半就算廟沒有白拜。」

劉家昌直言，總統、院長、部長都對著憲法、國旗宣誓效忠中華民國，「這群騙子，享盡中華民國的榮華富貴卻不認同中華民國，還想繼續執政，台灣人不是傻子，人民全看懂了，不會再上當了」，多數庶民的意願是要把中華民國的尊嚴找回來，把台灣人憨厚善良的太平日子找回來，「韓國瑜加油！庶民加油！把自己的中華民國拿回來！」

▲韓國瑜台南首場造勢晚會，底下到處都是國旗。（圖／記者洪靖宜攝）

而韓五虎將之一的「杏仁哥」也在同一天晚上開設臉書直播，過程中他拿出手機播放一段訪問影片，一名不願露臉的婦人聲稱，她的姊姊今年已經65歲，腰椎開過刀，平時生活稍微有些不方便，但姊姊力挺韓國瑜，堅持要親自參加造勢活動，「我說造勢都要很久、很晚，上廁所、喝水怎麼辦，她回答，那不簡單，穿紙尿布啊」，可以說是韓國瑜人到哪裡，姊姊就一定跟著過去支持。

杏仁哥表示，當天自己其實想和這位婦人一起在六合夜市直播，但對方是華僑，姊姊則是住在高雄，擔心拋頭露面可能會引來麻煩，「她說不要，因為民進黨好可怕。」

▼杏仁哥訪問華僑，得知對方姊姊包尿布參加韓國瑜的造勢活動。（圖／翻攝自Facebook／杏仁哥）