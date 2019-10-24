囂張！少年當警面在地檢外朝天開8槍　下一秒直奔分局投案



▲唐姓少年搭乘白色轎車，行經新北地檢門口時對空連開8槍。（圖／記者游宗樺攝）



記者游宗樺／新北報導

新北市一名17歲少年於24日凌晨0時許，搭車行經新北市地方檢察署，附近巡邏警力發現其形跡可疑，準備上前盤查時，少年竟搖下車窗，當著警察的面朝天連開8槍，警員見狀立即鳴笛騎車追捕。轎車最後開上快速道路，加足油門成功擺脫警方追捕後，少年竟帶槍到新莊分局自行投案。警方將對其製作筆錄，釐清少年開槍原因，將依違反槍砲彈藥、公共危險、少年事件處理法等罪嫌將他移送法辦。

▲警方發現白色轎車行跡可疑，上前盤查時後座乘客竟搖下車窗連開8槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，唐姓少年攜帶改造槍枝，於24日凌晨0時15分搭乘一輛白色轎車，到土城區金城路2段附近，在行經新北地檢門口時，2名土城分局清水派出所警員發現其形跡可疑，於是準備上前盤查，孰料唐少竟在此時，從車輛左後方伸出槍枝，當著2名警員的面朝天連開8槍，巨大槍聲劃破寂靜的夜晚，並在地面留下8枚擊發過的彈殼，以及3顆未擊發的子彈。

▲唐姓少年在開槍後不久，帶著犯案槍枝主動投案。（圖／記者游宗樺攝）

警方看到唐少囂張開槍，而且地點鄰近地檢署，於是開啟警笛，騎著警用機車緊追而去，同時呼叫支援圍捕，但是唐少搭車開上65快速道路，往新莊方向逃逸，警用機車無法上快速道路，為確保安全，警方只得暫時放棄追捕，在事發地點拉起封鎖線進行採證，並調閱監視器追查白色轎車的下落。

▲警方在現場採證，在彈殼掉落位置標註記號。（圖／記者游宗樺攝）

當唐少在開槍完15分鐘後，可能自知法網難逃，竟搭著車一路直奔新莊分局，帶著犯案槍枝主動投案，警方正釐清其開槍動機，追查槍枝來源與幕後可能的主使者，全案將依照槍炮彈藥、公共危險及少年事件處理法，將唐少移送少年法庭法辦。



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