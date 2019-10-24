「櫻花戀」黃進龍紐約特展

圖、文／Giovanna Sun 孫韶蓮

師範大學特聘教授黃進龍是享譽國際的知名畫家、臺灣國際水彩畫協會榮譽理事長。他的水彩創作享有盛名。在他將近30年的職業生涯中，一直被認為繼承了林風眠、徐悲鴻、常玉，以及臺灣60年代以來無數引領風騷的大師們「融中貫西」或「東西共榮」之理想。東西之間在內涵與方法上的貫通，似乎成為其創作的中心議題，黃進龍過往的作品經常在不同層級的許多元素上，勤勤懇懇地依照個人對東、西藝術的認知進行整合，這也是他的作品在國際間大受歡迎的原因之一。

黃進龍的油畫作品比諸於水彩，從取景角度上，近取代了遠，局部取代了整體，櫻花或單純或複雜的枝幹一筆縱貫或橫掃整個畫面，花朵若隱若現，精緻勾勒的花瓣與隨意撒布的色點混為一談，足證他不再把重點放在所見對象(objects seen)的整體描繪。此外，黃進龍在處理櫻樹時，不斷誇張顏料的流動性或稠密度，以至於形體時而清晰時而模糊難辨。如此的處理方式對觀者而言幾乎脫離了視覺(optique)的主導，而營造了一種德勒茲(Gille Deleuze)所謂的「視觸性」(haptique)。

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本次展出作品包括室外寫生水彩畫及工作室創作的油畫，共33件。呈現藝術家對《櫻花戀》的主題之關注與創作延續性。

文／陳貺怡 (國立臺灣藝術大學美術學院院長)

圖／黃進龍

文字編輯：孫韶蓮

孫韶蓮

企業家、作家、策展人 臉書專頁：www.facebook.com/GiovannaCreativeStudio/

搜搜看APP共同創辦人、台北收藏交易中心美國地區官方策展人

出版品：商業叢書：「Shopify電商創業寶典」、小說：「掏金島-出賣紐約男友」

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