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沒人討論蔡英文！韓國瑜「逆轉起風不知何時捲起」　劉寶傑震驚：不要嚇我！

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▲▼韓國瑜逆轉的風不知何時會捲起，讓劉寶傑驚呆不要嚇我。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲韓國瑜逆轉的風不知何時會捲起，讓劉寶傑驚呆，「不要嚇我」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜幾乎每天佔據各大媒體版面，雖然目前各家媒體的民調都顯示，總統蔡英文都領先韓國瑜10%以上，但是美麗島電子報董事長吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》卻指出蔡英文的一個危機，就是包括PTT等各大網路平台，幾乎都在討論韓國瑜，沒人討論蔡英文。財經專家黃世聰也指出，韓國瑜逆轉起風不知何時會捲起，他只在等待一個時機。此話一出讓主持人劉寶傑驚呆，「不要嚇我！」

主持人劉寶傑對財經專家黃世聰提問表示，對一般人來講，還是要知道你在說什麼話，可是現在最受不了的是，韓國瑜的每日一句，讓你們這些受過這些菁英訓練的人都受不了了。

黃世聰指出，現在韓國瑜一定滿臉問號，因為他沒有變，變的是大家，他去年也是沒有競選總部、旁邊也沒什麼人，去年到什麼地方都說F1賽車、迪士尼、摩天輪，現在也是一樣，可是為什麼民意不來呢？「我認為他們在等一個機會」。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭諧星總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

黃世聰強調，「大家不要認為不可能，我跟大家講有可能」例如烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），他也是一個喜劇演員，他也是只靠一個電視台，只有一個人，沒有堅強的幕僚，每天靠打屁聊天，本來民意不好，突然之間他就贏了，「冥冥之中，我們不確定這個風什麼時候會捲起來」所以的確不能用常理去判斷韓國瑜的戰法，因為去年就是靠這招贏的。

▲▼韓國瑜逆轉的風不知何時會捲起，讓劉寶傑驚呆不要嚇我。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲黃世聰認為韓國瑜逆轉的風，不知道何時會捲起來。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

黃世聰爆料，有韓國瑜陣營高層人士認為，他們的戰法很簡單，就是每天要佔據目光的焦點，所以每天有一個金句、一個想法，只要韓國瑜是網紅熱度的第一名的時候，就可以排擠掉所有人，就有機會會獲勝。

劉寶傑回應表示，所以只要有新聞就是好新聞。

▲▼韓國瑜逆轉的風不知何時會捲起，讓劉寶傑驚呆不要嚇我。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲吳子嘉指出蔡英文最大的危機，就是網路上沒有人討論蔡英文。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

吳子嘉則表示，「沒有人討論蔡英文喔！」韓國瑜這個人不要小看他，他都去跑海邊、跑山上、跑200票的地方，他現在每天上班3小時、他講錯了各種話題那都不重要，因為沒有人去計較這個，他比蔡英文會搶版面，比蔡英文好玩多了，網路上、PTT沒有人討論蔡英文，韓國瑜是PTT討論第一名啊！

劉寶傑發問表示，那為什麼韓國瑜民調一直下跌呢？

吳子嘉說，那是現在各種民調顯示的結果，「最後天意來了不一樣嘛！」

劉寶傑此時震驚表示，「真的假的！你不要嚇我！」

黃世聰再補充，韓國瑜現在就想辦法佔領所有媒體的焦點，大家都本來都討厭他，看他每天這樣子不知不覺會覺得他很可愛，而且會捨不得他離開政壇，「我覺得這就是有時候人性很奇怪的地方」，搞不好在蓋票的那一剎那，還是留他下來。劉寶傑再度震驚表示，「所以我們就會得到斯德哥爾摩症候群！」

▲▼韓國瑜逆轉的風不知何時會捲起，讓劉寶傑驚呆不要嚇我。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲劉寶傑認為，這可能是一種斯德哥爾摩症候群。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

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