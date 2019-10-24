超效保濕打頭陣！　東森自然美今揭曉「六明星護膚品」登陸進博會

▲超效保濕系列，是東森自然美力推的明星商品。（圖／東森自然美提供）

記者陳政錄／上海報導

看好大陸消費升級帶來的巨大市場，東森自然美今年將甄選「六大系列」護膚產品，強勢登陸於上海舉辦的「第二屆中國國際進口博覽會」，訂於今（24日）下午在上海舉辦發布會，邀請嘉賓免費體驗「十大功能智能肌膚檢測儀」，並搶先認識六大系列產品、洽談合作，為擴大市場布局打響第一槍。

▲東森自然美積極整合兩岸、線上線下資源，以新模式布局護膚美容市場。圖為9月4日東森自然美舉辦加盟大會。（圖／記者黃克翔攝）

「自然美」創辦於1972年，是營銷國際的天然護膚美容品牌，在去年獲東森集團投資「強強聯手」後，整合台灣自然美、上海自然美研發、生產能量，以及兩岸電子商務平台、過千家線下加盟店—自然美SPA生活館等資源，布局大陸年增率13.2%、24.3%的護膚品和彩妝市場。

為進一步擴大市場影響力，今年東森自然美首度亮相於11月5日到10日舉辦的進博會舞台，並甄選出六大系列的護膚產品，它們分別為奇肌無瑕活膚系列、NB-1標靶水光系列、超效保濕水光系列、積雪草煥活系列、瑞昇醫美護膚系列，以及適合年輕族群的PS美美妍系列。

▲東森自然美CEO林燕玲（左）將發布六大系列甄選護膚產品。（圖／業者提供）

即將於今（24日）下午，在上海興國賓館舉辦的東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」上，首先邀請嘉賓體驗「十大功能智能肌膚檢測儀」，東森集團副總裁廖尚文、東森自然美執行長林燕玲發表六大系列產品，並開放合作洽談、試用體驗等。

其中，六大系列之一打商品—超效保濕水光系列，內涵通過ECOCERT認證的純天然來源活性成分玻尿酸、最強保濕成分Y-PGA、有助改善和修復皮膚的神經酰胺等明星成分，讓消費者透過四步驟替肌膚補水、鎖水、活化修護、滋養保護等，更有針對眼部、防曬的專門方案，而其他五大系列甄選商品，也將一齊於發布會上亮相。

據了解，去年首屆進博會達成總額578.3億美元的意向成交額，本屆展會上，已有來自逾150個國家和地區的3000多家企業確認參展，其中約有140家台資企業，均較去年成長；為讓商機延續，今年還將在11月5日到11月10日，主要由專業採購商入館的正式舉辦期間後，於11月13到20日將展會對社會觀眾免費開放。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密