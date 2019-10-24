英國傳奇戰機阻希特勒「海獅計畫」　噴火式戰機現身台中

▲英國銀翼噴火式戰機在台中清泉崗機場飛行英姿。（圖／林昱璋提供）



記者林彥臣／綜合報導

改變了全人類近代史的英國傳奇戰機「噴火式戰機」（Spitfire），8月5日起從英國起飛，展開「最長的飛行（The Longest Flight）將在4個月時間飛行全球87個國家，10月23日從日本沖繩起飛，經歷大約2小時的飛行，停留台中降落在清泉崗機場，吸引許多軍事迷到場朝聖。

▲英國銀翼噴火式戰機降落台中清泉崗機場。（圖／民眾提供）



軍事迷接受《東森新聞》訪問解釋噴火式戰機的故事指出，希特勒在二戰的時候，發起了海獅計畫要攻佔英國，英國被佔領整個西歐就沒了，這款戰機在英國人看來屬於他們的國民戰鬥機，等於是救了他們國家的戰鬥機，是非常有名的，其實跟台灣經國號的地位是差不多了。

二次世界大戰時，英國在沒有雷達的情況下，戰機成功守住制空權，阻止希特勒的德軍入侵，在電影《敦克爾克大撤退》男主角駕駛的就是噴火式戰機，成功掩護被困在海灘上的英軍，日後被稱為「二戰傳奇」。

▲二戰英國皇家空軍傳奇「銀翼噴火式戰機」（Silver Spitfire）。（圖／翻攝自silverspitfire網站）



軍事迷指出，海軍版的噴火式戰機曾經來過台灣，空軍版的噴火式戰機，則是二戰後第一次來台灣，也很有可能式唯一一次機會。

▲噴火式戰機的飛行路線。（圖／翻攝自silverspitfire網站）



噴火式戰機在最近2周現身亞洲地區，23號抵達台中，24號將前往香港，它從8月時起飛展開「最長的飛行」任務，以4個月時間飛行全球87個國家與地區，完成一場挑戰「飛行界聖母峰」的任務，透過這次的環球飛行計畫向世界傳遞 Silver Spitfire 戰鬥機追求自由、反壓迫的象徵意義。