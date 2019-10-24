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外媒稱「撤換林鄭月娥」背後有勢力　陸外交部回應了

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▲▼日本德仁天皇舉辦「即位禮正殿之儀」。香港特首林鄭月娥現身。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

《金融時報》（Financial Times）22日引述消息人士指出，北京計劃在明年3月前撤換香港特首林鄭月娥，並另擇臨時人選做完剩下的任期。對此，有分析人士指出，「如果用並非現有憲制的做法，會造成國際間很大的迴響」，因此這可能是代表北京某方勢力的想法。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強23日表示，會不會出現外媒提到撤換特首的狀況，「變數有很多」，過去前特首董建華在《基本法》23條立法風波後一段時間才下台，「等待形勢平息後，北京才撤換特首，做法是有根有據」。

至於若外媒消息屬實，對於中央直接任命臨時行政長官人選，而非先由政務司司長署任特首，之後再經選舉委員會選出下任特首，是否與目前政治制度有違背？蔡子強認為，「如果用並非現有憲制的做法，會造成國際間很大的迴響」，而且大陸國家領導人一直以來也不斷重覆依基本法辦事。他認為，《金融時報》的部分報導內容，有混淆的地方。

香港前特首董建華（圖／視覺中國CFP）

▲香港前特首董建華。（圖／CFP）

香港資深大律師、行政會議成員湯家驊稍早也指出，香港《基本法》規定行政長官需透過選舉產生，「不存在由中央欽點」，而有關報導給予社會錯誤資訊，且沒有事實根據，大家不須理會。

《金融時報》（Financial Times）在22日的報導中，引述消息人士指出，由於反送中示威運動遲遲無解，香港特首林鄭月娥明年3月前可能被撤換。前政務司長唐英年與金管局前總裁陳德霖目前呼聲最高，但他們都透過發言人稱，不評論有關揣測，同時也繼續支持林鄭月娥擔任行政長官。

針對替換「林鄭月娥」一事，官媒《環球時報》23日下午率先闢謠「這是別有用心的政治謠言，中央政府將繼續支持林鄭月娥」。大陸外交部發言人華春瑩隨後也回應，外媒有關報導是「別有用心的政治謠言」，中央政府堅定支持林鄭月娥，盡快止暴制亂及恢復秩序。

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