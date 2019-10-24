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台灣白等了！陳同佳2天都不會來　台港協商破局內幕曝光

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記者趙蔡州／綜合報導

「港女箱屍命案」主嫌陳同佳23日獲釋後，外界盛傳他可能會搭乘華航晚間8時10分的班機赴台投案，但消息隨後被內政部移民署否認。勸說陳同佳投案的牧師、聖公會教省秘書長管浩鳴表示，陳同佳23日、24日都不會啟程前往台灣，未來確認日期後會再通知傳媒。

陳同佳23日上午因為洗黑錢案刑滿出獄，他在管浩鳴的陪同下主動面對媒體，先是向死者家屬九十度鞠躬道歉，接著表示自己在坐牢時，良心一直備受煎熬，他願意為自己犯下的錯事負責、主動到台灣投案，希望此舉可以讓死者家屬稍稍釋懷。

▲陳同佳出獄後鞠躬道歉。（圖／香港01授權提供）

▲陳同佳九十度鞠躬向死者家屬及社會大眾道歉。（圖／香港01授權提供）

其實陸委會發言人邱垂正22日就已經致函港府，要求港府同意我方的檢警人員前往香港，押解陳同佳及其在港筆錄等相關卷證一起返台。但香港政府23日凌晨發布拒絕聲明，直指台灣無權派員到港押解陳同佳，而且陳同佳出獄後就已經屬於自由人，港府無權對他施加任何強制措施。

儘管港府拒絕我方派人押解陳同佳，但台、港溝通與協商沒有間斷。根據《鏡週刊》報導，港方23日有詢問我方檢警是否需要協助，我方在考慮飛航安全因素及掌握相關行程後，希望陳同佳可以乘坐23日晚間8時10分的華航班機抵台，只要對方一走進我國國籍航空的機艙，我方便能立即以通緝犯名義將人逮捕。

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸委會致函希望港府同意我方的檢警人員赴港押解陳同佳。（圖／記者曾俊豪攝）

陳同佳可能搭乘華航班機抵台的消息傳出後，內政部移民署及航空警察局在桃園機場全程戒備，現場也有大批的媒體記者守候，多家港媒也找上管浩鳴詢問情況。管浩鳴也透過媒體指出，陳同佳23日、24日都不會啟程前往台灣，未來確認日期後會再通知傳媒。

管浩鳴表示，台灣當局每天說法都在變化，不希望陳同佳變成「政治籌碼」，希望台灣當局不要嚇唬陳同佳，他必須確保陳同佳在台灣可以獲得合理、公平審訊的機會，之後也會陪同前往台灣，至於外傳「被自首」的質疑，他澄清香港政府的介入很少，陳同佳完全是自己認罪的。

陳同佳2018年2月到台灣旅遊時，殺害同行女友並裝箱棄屍，飛回香港後因為「洗黑錢案」入監服刑，刑滿獲釋前他寫信給香港政府，表示有意願到台灣投案。消息曝光後扯動兩岸敏感神經，藍綠兩黨更針對司法管轄權展開激烈攻防，如今陳同佳赴台時間仍未決定，風波恐怕還要繼續下去。

▼陳同佳在牧師的陪同下主動面對媒體。（圖／路透社）

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

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