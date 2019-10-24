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欣桃瓦斯到府檢查管線免費！　「不收現」採帳單付費

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▲欣桃瓦斯到府檢查管線免費的！

▲欣桃瓦斯工程人員（左）表示，到府檢查管線免費的，而且瓦斯爐及熱水器節能補助政策已啟動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為維護天然氣家庭用戶的生命財產安全，欣桃瓦斯公司23日指出，針對一般家庭用戶的管線安全檢查，每兩年實施一次，目前已展開，檢查前會以「欣桃天然氣股份有限公司」的公司全名及檢查人員姓名、連絡電話，採通知單方式，先告知用戶，用戶也可以來電公司查詢，確保安檢權益。

另外，該公司配合經濟部能源局推展瓦斯爐及熱水器節能補助政策，於本月間啟動，迄明（2020）3月底，民眾可善加利用；而用戶要解決各種可能用氣或安全上的問題，該公司24小時搶修電話不中斷，一通電話，服務馬上就到。

▲欣桃瓦斯到府檢查管線免費的！

▲▼欣桃瓦斯於本月間開始，配合能源局推展瓦斯爐及熱水器節能補助政策。（圖／記者楊淑媛攝）

▲欣桃瓦斯到府檢查管線免費的！

欣桃瓦斯指出，該公司每2年會進行到府服務，免費檢查家庭用戶的管線、設備是否老化不堪使用，若要更換設備才會額外收費，但檢查或維修過程如需更換設備，檢查人員都會告訴不用馬上付費，所需費用會在下次瓦斯帳單跟瓦斯費一起計算。若用戶對更換設備有疑慮，可致電本公司。

也就是說，如有假冒欣桃瓦斯的不肖業者或詐騙人員，利用瓦斯定檢登門推銷高價設備且現金收費等情況，民眾一定要查證確認公司名稱，不接受推銷、不現場付費，以免受騙！

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