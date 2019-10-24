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陳同佳案／通緝→拒審→逮補　一張圖看蔡政府決策搖擺

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▲▼國民黨製表，也協助證明了蔡英文政府態度。（圖／國民黨文傳會）

▲一張圖看蔡政府決策搖擺。（圖／國民黨文傳會）

記者徐政璿／台北報導

在台犯下殺人棄屍嫌疑的港人陳同佳有意來台投案，卻遭民進黨政府拒絕。不過，陸委會發言人邱垂正22日突然宣布，已致函要求港府同意我方檢警前往香港，押解港女命案凶嫌陳同佳，態度180度大轉彎。國民黨文傳會特地製作了一張表，協助外界拉開時間軸線，看蔡政府髮夾彎的態度。

根據軸線內容，2018年3月至7月，士林地檢署三度提出司法互度，期望引渡陳同佳來台歸案；同年12月，士林地檢署通緝陳同佳，要求遣送嫌犯至台灣。

2019年4月，陳同佳在香港因黑錢罪判囚，當時陸委會也聲明，無法以殺人罪起訴感到遺憾不過，2019年10月，由於此時距離2020大選不到3個月，蔡英文政府疑似因政治考量，「拒絕」陳同佳入境。

法界人士指出，香港刑事訴訟法第19條，在境外的犯罪，香港不處理，所以香港主張沒有管轄權是合法的，蔡政府指責對方「放殺人犯趴趴走」是政治操作，如果拒絕陳同佳入境，那是我國司法的悲哀。

國民黨人士則分析，選舉越近，可想而知蔡政府的政治考量就會越來越多，以這次事件而言，蔡政府不但操弄司法管轄權，還自認為談判策略高明，遇到危機就轉風向。

國民黨人士表示，蔡政府從通緝、拒審、逮補，詮釋了經典的政治髮夾彎，「哪有一個國家發布通緝後卻不讓人犯入境投案的？」蔡政府戴著有色眼鏡處理事關重大的刑案，以政治壓制司法偵查，不僅傷害主權，背後更深的意涵，是傷害了民主國家的法治精神。

▼蔡政府原先反對陳同佳來台投案，突然在22晚間同意，遭批為了選舉考量決策搖擺。（資料照／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席「臺灣國際智慧能源週暨臺北國際電子產業科技展聯合開幕典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

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