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專訪／柯文哲談蔡壁如排不分區第一　預告立院大戲：血滴子大戰白海豚、綠喬王

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▲台北市長柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲笑稱，明年立法院大戲將是蔡壁如大戰白海豚跟綠喬王。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，宣示將積極進軍立法院，其中，不分區立委更是重中之重，代表柯文哲意志在立法院的延伸。對於市府顧問蔡壁如是否會列為民眾黨不分區立委的第一名，台北市長柯文哲笑說，「蔡壁如的外號叫血滴子，所以以後立法院大家項上人頭危險了」，立法院最大戲碼是血滴子大戰白海豚跟綠喬王。

身兼民眾黨主席的柯文哲在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，人家說立法院是要去監督政府，「其實現在立法院是自己要去被監督，我們進去恐怕是監督立法院，不只監督政府」。

對於把蔡壁如列為民眾黨不分區第一名，柯文哲受訪時不願證實，但在旁人看來已經八九不離十，訪談過程中，柯文哲還一度反問想知道外界為何認為蔡壁如「戰力滿點」，甚至笑說蔡壁如的外號叫血滴子，「所以以後立法院大家項上人頭危險了」。

接著，柯文哲也意有所指地笑說，所以明年立法院最大的戲碼，是蔡壁如大戰白海豚跟綠喬王這樣。

對於民眾黨最後會在立法院攻佔多少席次，柯文哲反而略帶保守地表示，很難預測，除了極端政治的因素外，還有一點是對手，「民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流的」。

▲台北市長柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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