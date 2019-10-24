專訪／柯文哲預言草包、菜包讓投票率低於6成：為了台灣拜託投民眾黨

▲台北市長柯文哲斷言，明年投票率恐創新低，大打悲情牌要選民出門投給民眾黨。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2020總統與立委大選進入倒數80天之際，對於外界認為此次的總統大選有可能刷新投票率的低點紀錄。今年多了一個台灣民眾黨主席身分的台北市長柯文哲坦言，如果不是因為有了一個民眾黨，「我可能都不會去投票」。

柯文哲預估明年的投票率可能會低於6成，面對選情冷冰最不利小黨生存，他在接受《ETtoday新聞雲》專訪時也向選民喊話，就算你不想在草包、菜包間做一個選擇，「可是為了台灣的前途，拜託你去投一下民眾黨，訴諸這個悲情」。

2020總統大選回到傳統的藍綠之爭，柯文哲表示，如果投票率低迷，願意出門投票的只剩下堅定的藍綠選民，在此狀況下，受傷最大的莫過於兩者之外的小黨。

柯文哲表示，要不是自己有民眾黨，可能都不會去投票，因此不想去投票的人一定更多，上一次投票率66％，這次可能低於60％，所以這對小黨非常不利、是絕對劣勢，這是他最擔心的。

談到民眾黨在衝刺階段會以何種方式爭取更多的支持，柯文哲說，最後階段要就算強打政策、訴求，也不容易被聽到，屆時會打出「悲情牌」的訴求，「就是說，雖然你也不喜歡在草包跟菜包做一個選擇，可是為了台灣的前途，拜託你去投一下民眾黨，訴諸這個悲情」。

柯文哲也強調，因為沒有很多資源，所以傳統的造勢大概很難，不過還是要打出不同的論述，「讓老百姓知道，政黨票為什麼要投民眾黨，台灣走出藍綠惡鬥的唯一的機會就是三黨不過半，至少讓我們可以成為關鍵少數」。

至於區域立委的輔選部分，柯文哲說，就是做多少算多少，該做的掃街拜票等曝光不會少，這些都會陪著麾下子弟兵一起做，「但是我也要求每個區域的候選人，還是要能夠發揚他的特色，我覺得這樣，就是一步一腳印，努力總是有差」。