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印度成功試射地對地版「布拉莫斯」飛彈　精準命中290公里目標

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▲▼印度空軍成功試射地對地版布拉莫斯（BrahMos）巡弋飛彈。（圖／翻攝自Indian Air Force youtube）

▲印度空軍成功試射地對地版布拉莫斯（BrahMos）巡弋飛彈。（圖／翻攝自Indian Air Force youtube） 

記者林彥臣／綜合報導

印度空軍指出，在21日與22日成功透過地面發射平台，試射布拉莫斯（BrahMos）地對地超音速巡弋飛彈，並且精準命中290公里外的模擬目標。

根據印度空軍聲明，這2次試射都是例行訓練的一部分，在安達曼-尼科巴群島（Andaman and Nicobar Islands）的塔拉科島（Trak Island）進行試射，2枚飛彈均命中290公里外的模擬目標，這次試射增強了印度空軍在移動平台打擊目標的能力與信心。

印度現有的布拉莫斯飛彈（BrahMos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度展示布拉莫斯飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

布拉莫斯飛彈是印度與俄羅斯合作研發的超音速巡弋飛彈，射程約290至300公里，被譽為「世界上最快的超音速巡弋飛彈」有陸基、艦射、潛射與空中的版本，現在已經在陸、海、空軍廣泛使用。

美國《國家利益》雜誌（The National Interest）曾報導指出，64枚「布拉莫斯」飛彈就能打倒整個航母戰鬥群，如果襲擊的目標距離在120公里範圍內，那它能全程以超低空飛行直至目標。儘管借助搭載空中預警管制機（Airborne Early Warning and Control, AEW&C）可以較早發現飛彈，但一艘軍艦很可能只有在30公里距離之內才能發現它，使得船隻僅有32秒鐘的反應時間。

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