重慶辣商機 /一天吃一家麻辣鍋 「82年才吃的完」

記者任以芳／重慶報導

今年大陸十一長假，重慶市旅遊人氣最旺，根據重慶市文化和旅遊發展委員會初步統計測算，7天假期，遊客高達3859萬人次，旅遊總收入超過187億元（單位：人民幣，同下）。其中，當地的麻辣鍋是必吃美食，根據正式數據統計， 全重慶有3萬多家麻辣鍋店，假設消費者一天吃一家重慶火鍋，估計82年才吃得完！

▲重慶老火鍋九宮格，當地習慣搭配新鮮毛肚和鴨腸。（圖／記者任以芳攝）

重慶火鍋起源「碼頭文化」

重慶火鍋起源上個世紀，最早是朝天門碼頭工人的飲食文化，20年代在重慶江北城發展壯大。挑擔子的小販把毛肚、鴨腸，一些內贓食物洗淨後，放到有九個格子的鍋子裡上燙煮，搭配又麻又辣又鹹的湯汁，河邊橋頭勞工一下工，圍爐用餐，每個人認定一格吃火鍋，這也是重慶九宮格鍋的由來之一。

直到民國23年重慶開了第一家火鍋店，昔日特有街邊庶民飲食，開始發揚光大。重慶火鍋發展至今，根據數據統計，光是重慶市內的火鍋店數量超過2多萬家，從業人員上百萬人，在全大陸的連鎖店超過5萬家，佔據大陸市場的2/3。

▲重慶人愛吃火鍋，每個行政區或熱鬧商圈，都有火鍋一條街。（圖／記者任以芳攝）

重慶盛行「火鍋一條街」

重慶人有多愛吃火鍋，每個行政區或是熱鬧商圈，都有火鍋一條街。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪渝北區，晚上十點多，不少年輕人坐在店外，聊天嗑瓜子候位，整條街大約40多家店，一半以上賣的都是重慶火鍋，商機無限。

川渝作為麻辣火鍋的發源地，四川約4萬家，重慶3多萬家，兩地火鍋店數量約占全大陸的18.4%，口味清淡的廣東火鍋門店數量排名第二，超過3萬家，以門店密度來說，重慶也是第一名，平均每1萬人擁有的火鍋店數量為9.4家，每年整體營業額高達百億。

▲重慶火鍋年產百億台幣商機。（圖／記者任以芳攝）

川系火鍋遍地開花同質性高

大陸火鍋種類繁多，北派火鍋主要吃涮肉，包括老北京火鍋、涮羊肉火鍋、羊蠍子火鍋，在大陸火鍋店家占比14%。其他粵系、雲貴系、江浙系火鍋的市占率，還是沒川系火鍋來的遍地開花，市佔率超過六成。

川系火鍋以麻辣鮮香為主，早年同質性高，近年來，業者開始細分飲食產業類別，像是四川火鍋、魚頭火鍋、串串香、重慶火鍋開發多樣選擇，延續川系火鍋核心命脈。

▲大陸電影《火鍋英雄》帶動重慶美食旅遊。（圖／翻攝 搜狐）

百年重慶老火鍋轉型

很多人分不清楚，重慶和成都火鍋口味。重慶火鍋以麻辣鮮香為主，牛油比例高，成都火鍋會加點清湯，口味沒有重慶火鍋來的刺激香麻。近年成都業者改走小清新，轉型創新文創來打造品牌，強調用餐環境的設計感，主攻新一波消費主力，90、00後的需求。

▲大陸重慶火鍋帶動美食旅遊。（圖／記者任以芳攝）

重慶部分火鍋還是打傳統牌，消費群以60、70後為主，也有不少業者開始大革命！店內裝修設計、產品轉型都朝向年輕化，並且集合影視宣傳。2016年大陸演員陳坤、白百何主演的《火鍋英雄》，片中三位老友的在防空洞裡火鍋店開吃，讓外地觀眾覺得新奇又有趣，刺激當地旅遊人潮量。

重慶特殊地理景觀也自帶觀光流量，加上大陸社交平台抖音、小紅書的大量宣傳，麻辣鍋加旅遊成為重慶一張新的觀光名片，百年山城成功結合時下流行互聯網，翻身成為大陸最火城市之一。