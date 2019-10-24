專訪／柯文哲鬆口：大巨蛋議約開始重擬　超額利潤規則「有賺大家分」

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋案2015年停工至今，防災電腦模擬終於在日前於都審會闖關成功，柯市府不斷喊話遠雄「進來考試」，大巨蛋案終於邁開腳步朝復工邁進。台北市長柯文哲首度鬆口，大巨蛋未來議約將依超額利潤的規則，「我們沒有凹廠商，有賺到錢大家分，那就合理啊」，大巨蛋註定不會100分，能考到及格就好。

▲台北市長柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

談到這顆坐落市中心的大巨蛋，柯文哲也意識到，在通過防災電腦模擬後，外界開始關心起進度。「很多人問我說什麼時候可以拿到建照、什麼時候可以復工」，柯文哲接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，大家應該忘記大巨蛋當時為什麼停工，那是因為他們沒有按圖施工。

對於何時可復工的問題，柯文哲說，這就像你問老師這學生什麼時候考試會及格，「欸，他要來考試、要考得過，不是問什麼時候會及格，我怎麼知道？」，大巨蛋還是很多問題要處理，沒那麼容易。

以目前來看，雖然柯市府與遠雄已有默契一起朝復工努力，但未來還有環評、建照變更最後取得使照才能復工，對於在大巨蛋案上，台北市政府能為市民從遠雄身上取回多少回饋，柯文哲則是直言，「議約已經重新開始在研擬」，最公平的方式就是超額利潤，「如果你都不知道明年的利率，你怎麼訂50年後的獲利率，不可能，超額利潤大家講好，如果有賺錢的話怎麼分」。

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

大巨蛋是「歷史共業」 完工不當政績宣傳

柯文哲說，大巨蛋蓋好了也不會是他的什麼偉大政績，對他來講只是善後，安全可以用，這樣就好，「這個蓋好，會把它當作你的政績嗎？我也不會呀」；柯強調，大巨蛋就是歷史共業，蓋的地點、3棟變5棟、花140億買一塊地卻0權利金，甚至不按圖施工，這都不是他搞出來的，自己只是來善後。

至於超額利潤的公式如何計算？柯文哲說，這個大家可以來討論，「方向確定了，剩下就好辦，我們也沒有凹廠商，有賺到錢大家分，那就合理啊，他也不會抵抗太厲害」；柯坦言，大巨蛋從頭就是有問題，只能做到大家可以忍受、接受，「大巨蛋是註定不會100分了啦，考到及格就好」。

▲大巨蛋內部球場已見雛型。（圖／記者陳家祥攝）

規劃防火區劃保障安全 柯文哲比較擔心大巨蛋辦演唱會

面對外界不斷質疑放水、安全疑慮，柯文哲也透露，當初接手時，大巨蛋底下是沒有防火區劃，「5棟大樓底下是全空的，一個汽車炸彈進去，5棟大樓就變5根煙囪」，後來花了2、3年規劃17個防火區劃，每個防火區劃都有單獨的逃生梯。

「大巨蛋最可怕，它的主場館在地底下10.5公尺，這才是最可怕的」，柯文哲說，大巨蛋看棒球沒有問題，但演唱會會有問題，因為如果那球場裝幾萬人，逃生設計是要往上逃，這很難設計，跟平面逃生的小巨蛋不一樣，「大巨蛋要往上爬3層樓才逃得出去」，未來還要從忠孝東路打一條80公尺的通道，用國父紀念館北邊的廣場做疏散道，「還有很多要改的，沒那麼容易（復工）」。

