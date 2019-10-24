東森華南寵物險熱賣！「理賠次數無上限、免自負額」吸睛　已賣掉262張保單

▲毛小孩出門在外很有可能發生意外，也可能生病，因此越來越多飼主購買寵物保險。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

越來越多認養毛小孩的民眾，主動加強寵物醫療保障，轉嫁荷包風險，也讓寵物險市場逐漸發燒，其中，東森保代與華南產險合作推出「東森華南寵物險」獨家專案，在「理賠次數無上限」及醫療費「免自負額」特色項目上，受到寵物飼主們矚目，光是這個月就賣出至少150張保單，銷售熱度持續升溫。

華南產險透露，華南寵物保險自9月推出至今，販售了約262張保單，光是10月單月就賣掉至少150張保單，且發現越來越多民眾向華南產險業務員了解寵物險各方面資訊，明顯感受到投保寵物險的趨勢。

華南產險分析，市面上「有些寵物保險賠償金額相對少，規定賠償比例50%、還有自負額和理賠上限，保戶最後拿到寵物醫療賠償金相當少，有保等於沒保；相對地，華南的寵物險，只要不是同一病因，都沒有給付上限、也沒有自負額，飼主不用擔心購買保險後，才發現根本用不到或理賠不夠。」，也因此，越來越多民眾開始認為華南產險的寵物險保障比較充足，不再誤認只要注意「保單比價」而衝動消費。

▲華南產險總經理凃志佶。（圖／記者林敬旻攝）

至於是否開始針對「網路投保」鋪路？華南產險解釋，寵物保險現階段透過網路銷售，確實有其必要性，也願意為民眾帶來更便利的投保環境，不過也需要時間觀察並思考下一階段，「我們銷售管道主要還是透過實體通路，如東森保代；明年度不排除針對網友需求及購買行為的模式，開發網路投保的方案。」

華南產險強調，「改版保險商品並不是聚焦在保費上的競爭，而是要讓保單內容變得更好。」，以民眾需求而言，若提供寵物的診斷證明才能申請理賠，獸醫院的「寵物診斷證明」需要花錢，光是一張證明就可能要1000元、或是2000元，賠償寵物醫藥費都賠不到那麼高，因此，華南產險仍要研究如何讓診斷證明透過合理的方式取得。

「改良商品，最重要的是獲得更好的投保體驗，讓消費者享有更方便、更簡單的理賠程序。」華南產險表示，下一階段的保險商品不是朝費率作考量，而是把商品改良成「更適合消費者的需求」，讓這張保單進行必要性的變革，進而永續經營，未來也可能結合第三方機構如獸醫院，讓寵物保險變得更有彈性。

▲所有飼主都希望，毛小孩能健康平安。（圖／pixabay）

「東森華南寵物險」共有7大保障，包括「寵物醫療費用」、「侵權責任」、「協尋廣告費用」、「寄宿日額費用」、「喪葬費用」、「寵物重新取得費用」及「旅遊行程取消費用」等，保障範圍多元，民眾可以依實際需求選擇4種方案，擁有寵物門診、住院、手術等3大醫療保障及不同項目的費用額度，其中，各項費用保險金額、保險期間內最高累積賠償限額為「實支實付」，無次數與自負額限制，寵物診療的相關檢查費用也可以申請理賠。

值得一提的是，這張保單也有設計「寵物重新取得」的保障。也就是呼應政府政策，鼓勵民眾認養取代購買，如果原投保寵物於保障期間內往生，民眾計畫重新認養新的寵物，所產生的費用也可透過此保單補償，認養補償包括植入晶片、寵物登記、診療、美容、清潔、體檢、預防注射、結紮、預防性治療或除蟲等費用。

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▲「東森華南寵物險」產品內容，總共有4大方案，民眾可以根據寵物需求選擇適當的內容。點圖可以放大。（圖／東森保代提供）

▲「東森華南寵物險」投保須知。點圖可以放大。（圖／東森保代提供）