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專訪／柯文哲：韓國瑜content本來就不好　要是朱立倫現在應該跟蔡英文55波

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記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘退出2020總統大選，外界一度熱議的「郭柯王聯盟」瞬間破局，對於國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的出線機會，柯文哲預言總統蔡英文最後還是會領先，他在談到韓國瑜時也強調，「你可以欺騙所有人於部分時間、可以欺騙少部分人於所有時間，但是你不能欺騙所有人於所有時間」。

▲台北市長柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲談到韓國瑜，台北市長柯文哲自信直言，自己比韓優秀太多。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲22日傍晚接受《ETtoday新聞雲》專訪，雖然2020總統大選沒有披掛上陣，但幾乎是自帶流量的柯文哲，媒體關注度並未因此而減少，近來反而有股「不選最大」的氣勢，在沒有包袱壓力下頻頻針貶藍綠。

柯文哲分析指出，2018年最大黨叫「討厭民進黨」，該股勢力沒有理由到2020年1月11日會不見，現在只是出現「討厭國瑜黨」，但討厭民進黨依然存在，也造就目前韓流消退、蔡英文領先的局面。但柯文哲也說，還是很難預測，像是陳同佳事件，現在做一定讓國民黨的民調又拉高3%回來。

談到「韓流」跟去年相較出現消退趨勢，柯文哲說，先不論韓國瑜認真不認真，他的「content（內容）」本來就不好，「體力啦、腦力啦，everything，綜合戰力，其實選舉候選人還是占50%，所以有一句話我們要告誡自己，我們最大敵人都是自己」。

「比較客觀講說，太可惜了。」對於韓國瑜高雄市長做不滿一年就挑戰總統大位，柯文哲直言，他一下子損耗太多，等於把自己的能量損耗掉，「我覺得很可惜，其實老實講，這局如果是朱立倫出來選，他跟小英打起來五五波」，韓國瑜更應該留在高雄，穩紮穩打。

▲台北市長柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲直言，管理高雄的難度比台北市高太多了，負債3000億、管轄範圍橫跨山地鄉到海港，更不用說民進黨長年執政，科長以上全部是綠營的、中央全力抵制。柯笑說，自己都花2年才穩定下來，韓國瑜又不像他這麼認真，「明著講，柯文哲還是比較會讀書、比較聰明、比較勤勞，比較正直然後包袱少」。

柯文哲說，韓國瑜條件沒有像他這麼好，要去接受一個比台北市更難處理的環境，其實他應該要做的是穩紮穩打、心平氣和，慢慢做。

柯文哲直言，韓國瑜就算全心全意去做，選連任都很痛苦了，更何況他沒有全心全意？選連任到時候壓力會更大，「選前一年發現民調有問題，更沒有辦法做事，所以老實講，我覺得很可惜」，這局只要朱立倫出來選，現在跟小英應該是5分5分，我的政治判斷。
 

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