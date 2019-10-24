310隻煙囪雨燕「集體高速撞牆」！鳥屍不斷掉落...目擊者驚呼「像世界末日」

記者王麗琴／綜合報導

美國北卡羅萊納州最大城市夏洛特市的NASCAR名人堂，日前晚間出現超詭異現象！逾300隻飛鳥突然集體衝撞建築物，重創後墜地，現場留下滿地的鳥屍體，宛如驚悚電影。

據《每日郵報》報導，這起「鳥兒集體撞牆」事件發生在當地時間15日晚上7點左右，夏洛特市的NASCAR名人堂外，突然約有310隻的煙囪雨燕（Chimney Swift）朝著玻璃外牆猛撞，整起事件持續了快一個小時。據目擊者表示，有些受傷的鳥兒甚至還從地上飛起來，再繼續往附近的建築物衝撞。從目擊者拍攝的影片中可以聽見，有民眾在一旁驚呼「簡直就像世界末日」。

▲大量的煙囪雨燕撞牆而死。（圖／翻攝自卡羅萊納水禽救援中心IG）

「卡羅萊納水禽救援中心」（Carolina Waterfowl Rescue）在晚間11點獲報，到達現場處理後於16日在臉書表示，總計約有310隻煙囪雨燕撞上建築物，97隻鳥當場死亡，9隻因傷勢過重進行安樂死，103隻因翅膀、腿部出現嚴重骨折正受傷接受治療，另有102隻因僅受到驚嚇，隨後即被野放。

「卡羅萊納水禽救援中心」指出，這起「鳥兒集體撞牆」事件讓他們感到不可思議，因為煙囪雨燕通常是在白天出沒，事發時已是晚間7點，這時候牠們理應都返巢了，推測牠們可能是受到驚嚇或遭趕離巢穴，像巨大噪音、煙火或是浣熊等大型掠食性動物，甚至是人類所導致。

報導指出，這種「鳥類集體死亡」在民間文化裡認為是將有大災難來臨的徵兆，不過一位康奈爾大學鳥類專家則指出，鳥類有時會在夜間飛入窗戶，這是因為牠們被燈光的亮光所吸引，尤其在秋天遷移的季節裡，更容易發生這種情況。