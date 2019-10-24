　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一家都是「有超能力的魯蛇」　美國「狂野鬼才」寫超解憂家族小說

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 超能力，超能力者（圖／Pixabay License／取自免費圖庫pixabay）

▲擁有超能力就一定會一帆風順嗎？（示意圖／Pixabay License／取自免費圖庫pixabay）

記者林育綾／綜合報導

有超能力就可以一帆風順嗎？被稱為「狂野鬼才」的美國作家達力歐‧桂格里第7部長篇小說《超能家族》，在英雄當道的年代，寫的卻是一家「超能力魯蛇」，即使擁有讀心術、念力取物、預知未來等能力，卻各自不順遂，老么甚至在家當廢柴。該小說被評為「具有解憂超能力」的家族小說，而中文版即將在台發行，也獲得《花甲男孩》暢銷作家楊富閔、龍貓大王、泛科學知識長鄭國威一致好評，推薦給家裡「很有事」的讀者。

《超能家族》故事描寫一對在電視時代相戀的超能力夫妻，生下了3個天賦異稟的孩子，各自擅長「讀心術」、「念力取物」和「預知未來」，一家5口組成泰勒馬科斯家族，經常在電視脫口秀表演，直到某次在直播中失手，傳奇家族淪為全國笑柄。20多年後，家族成員各自人生都不順遂，讀心術的長女婚姻失敗，念力取物的長子經商失敗，而有預知能力的么子則在家當廢柴。

請繼續往下閱讀...

就在某年母親忌日的聚會中，14歲的外孫發現自己居然自慰的時候會「靈魂出竅」，讓他心驚「這究竟怎麼回事？全家只有他會出竅嗎？有什麼用處？要怎麼控制？」沒人警告過他。原來早就放棄超能力也放棄溝通的一家人，忘記了藏在自己名字裡的禮物，沒想到這個能力，竟是攸關家族命運的轉捩點⋯。

▲▼美國作家達力歐‧桂格里(Daryl Gregory)小說《超能家族》（圖／時報出版）

▲《超能家族》作者作家達力歐‧桂格里(Daryl Gregory)。（圖／時報出版）

作者達力歐‧桂格里從小在芝加哥郊區一個安靜的家庭長大，偶爾到朋友家作客，朋友家人們會大聲關上門、互相吼叫，這對他來說都太不尋常了，因此他想寫一個像這樣熱鬧的家庭故事。他捨棄用第一人稱的敘事方式，在書中以「超能家族」成員：麥提、泰迪、艾琳、法蘭奇、巴第多人之間用第三者視角相互交替穿插，書中每個人物都活靈活現，對話爆笑、有幽默感，又總是貼切具有啟發性。

達力歐有「狂野鬼才」之稱，作品老少咸宜，曾榮獲世界奇幻獎與雪莉‧傑克遜文學獎，也曾入圍雨果獎。而《超能家族》出版後立刻登上《紐約時報》暢銷排行榜，並先後入圍星雲獎、軌跡獎及世界奇幻獎，也獲選亞馬遜2017年度百大選書「科幻/奇幻」類小說第1名。他也花費多年時間，精心構思書末長達70頁的「大結局」，緊湊爆笑、驚喜連連又令人鼻酸。幾乎所有書評都盛讚他寫出了難得一見的高潮。

▲▼美國作家達力歐‧桂格里(Daryl Gregory)小說《超能家族》（圖／時報出版）

▲《超能家族》被評為「具有解憂超能力」的家族小說。（圖／時報出版）

 《超能家族》是一個有趣迷人、憂傷荒謬的家庭故事，家族成員並沒有因為擁有超能力而從此一帆風順，反倒有各自的挫敗與難題，在熱鬧搞笑的故事背後，探討了嚴肅的話題：家庭的核心是什麼？每個人如何看待自己與生俱來的獨特天賦？如果撇除了這家人擁有的超能力，他們面對的煩惱、希望與慾望等，都與我們沒有什麼不同，反映出真實的家庭現況。

作者將筆下人物寫得有血有肉，也寫活了家，深獲《花甲男孩》暢銷作家楊富閔、龍貓大王的好評推薦。泛科學知識長鄭國威更大力推崇，這本書令他不斷想起周星馳的電影。 《超能家族》中文版小說也將於10月29日由時報出版發行。

ET快訊
小禎離婚突告白「許永元以後靠你養」　網狂肉搜…直播公開真面目
法國公開賽／戴資穎首輪戰三局　決勝局連下8分退德國進16強
彰化長腿妹服社區勞役…竟遭村長帶到空屋亂來2次　過程錄音檔曝
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一家都是「有超能力的魯蛇」　美國「狂野鬼才」寫超解憂家族小說

北部早晚偏涼！東北部山區偶陣雨　中南部溫差擴大

【廣編】「第二屆 昇恆昌珠寶設計大賞」最高獎金10萬元　即日起開始徵件

熊貓擠爆北一女！他好奇「建中生都不叫外送？」　畢業學長＆在校生解答了

一人一書前進荷蘭！華航3個月募集逾200本中文書　全捐萊頓大學

妻貼心蒸菜！他掀鍋蓋「筷子熔變形」嘆：結婚3年了　網一看反砲轟

專訪雀兒喜藝術家與策展人

慈濟親子班課程「寫一封信給爸爸」　改變了馬國實業家

嘉藥與奇美攜手　舉辦國際藥物粧品暨保健科技研討會

點黑胡椒牛排！開盒「射出草莓粉紅光」　他少女心噴發...網傻愣

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

3歲童陽台玩耍...突從11m高摔下！　「意外降落」黃包車後座竟毫髮無傷

一家都是「有超能力的魯蛇」　美國「狂野鬼才」寫超解憂家族小說

北部早晚偏涼！東北部山區偶陣雨　中南部溫差擴大

【廣編】「第二屆 昇恆昌珠寶設計大賞」最高獎金10萬元　即日起開始徵件

熊貓擠爆北一女！他好奇「建中生都不叫外送？」　畢業學長＆在校生解答了

一人一書前進荷蘭！華航3個月募集逾200本中文書　全捐萊頓大學

妻貼心蒸菜！他掀鍋蓋「筷子熔變形」嘆：結婚3年了　網一看反砲轟

專訪雀兒喜藝術家與策展人

慈濟親子班課程「寫一封信給爸爸」　改變了馬國實業家

嘉藥與奇美攜手　舉辦國際藥物粧品暨保健科技研討會

點黑胡椒牛排！開盒「射出草莓粉紅光」　他少女心噴發...網傻愣

超效保濕打頭陣！　東森自然美今揭曉「六明星護膚品」登陸進博會

重慶辣商機 /就愛這味 青、紅花椒撐起川系鍋半邊天

重慶辣商機 /火鍋底料爭霸戰 年搶百億「最遠賣去中東」

重慶辣商機 /一天吃一家麻辣鍋 「82年才吃的完」

專訪／柯文哲：韓國瑜content本來就不好　要是朱立倫現在應該跟蔡英文55波

一家都是「有超能力的魯蛇」　美國「狂野鬼才」寫超解憂家族小說

囂張！少年當警面在地檢外朝天開8槍　下一秒直奔分局投案

北部早晚偏涼！東北部山區偶陣雨　中南部溫差擴大

國宅聚陰30年！「猛鬼大樓」誘女上頂樓…她突驚醒：下面有人招手

台灣白等了！陳同佳2天都不會來　台港協商破局內幕曝光

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

生活熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

建中生都不叫外送？　學長解答了

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

南投服務區廣播「來賓請到櫃台」　她一想細節頭皮冷麻

台鐵中壢站今晨1旅客落軌遭撞

職缺超心動！他一查「騎車20分鐘」心涼

甜心主播肩帶滑落　12萬網友戀愛

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

點黑胡椒牛排！開盒「射出草莓粉紅光」

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

台人不愛走路「到日本卻狂走」　網曝4關鍵

更多熱門

相關新聞

通靈少女改編小說！仙姑OS曝光

通靈少女改編小說！仙姑OS曝光

2017年熱播的影集《通靈少女》改編為小說，小說邀來人氣原創作家宋亞樹，細膩重現16歲通靈少女的世界，包括仙姑小真內心的OS，還有首度曝光的獨家劇照，在該劇第二季上映前推出，讓劇迷有機會重溫這部浪漫又奇幻的故事。

原來異性戀分手可以光明正大哭訴

原來異性戀分手可以光明正大哭訴

電梯開錯門　讓他沒唸大學卻有碩士學歷

電梯開錯門　讓他沒唸大學卻有碩士學歷

跨性別小孩永遠在廁所外焦慮踱步

跨性別小孩永遠在廁所外焦慮踱步

返校外傳上市10天3刷！補完翠華中學謎團

返校外傳上市10天3刷！補完翠華中學謎團

關鍵字：

超能力魯蛇時報出版書訊新書快訊

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

他手機藏小孩照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

劉致榮超過2千萬加盟紅襪！近6年最高

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

張書豪爆「大動作認愛」歐陽妮妮

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

愛貓被殺！她用鐵鎚打爆室友腦袋

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面