一家都是「有超能力的魯蛇」　美國「狂野鬼才」寫超解憂家族小說

▲擁有超能力就一定會一帆風順嗎？（示意圖／Pixabay License／取自免費圖庫pixabay）

記者林育綾／綜合報導

有超能力就可以一帆風順嗎？被稱為「狂野鬼才」的美國作家達力歐‧桂格里第7部長篇小說《超能家族》，在英雄當道的年代，寫的卻是一家「超能力魯蛇」，即使擁有讀心術、念力取物、預知未來等能力，卻各自不順遂，老么甚至在家當廢柴。該小說被評為「具有解憂超能力」的家族小說，而中文版即將在台發行，也獲得《花甲男孩》暢銷作家楊富閔、龍貓大王、泛科學知識長鄭國威一致好評，推薦給家裡「很有事」的讀者。

《超能家族》故事描寫一對在電視時代相戀的超能力夫妻，生下了3個天賦異稟的孩子，各自擅長「讀心術」、「念力取物」和「預知未來」，一家5口組成泰勒馬科斯家族，經常在電視脫口秀表演，直到某次在直播中失手，傳奇家族淪為全國笑柄。20多年後，家族成員各自人生都不順遂，讀心術的長女婚姻失敗，念力取物的長子經商失敗，而有預知能力的么子則在家當廢柴。

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就在某年母親忌日的聚會中，14歲的外孫發現自己居然自慰的時候會「靈魂出竅」，讓他心驚「這究竟怎麼回事？全家只有他會出竅嗎？有什麼用處？要怎麼控制？」沒人警告過他。原來早就放棄超能力也放棄溝通的一家人，忘記了藏在自己名字裡的禮物，沒想到這個能力，竟是攸關家族命運的轉捩點⋯。

▲《超能家族》作者作家達力歐‧桂格里(Daryl Gregory)。（圖／時報出版）

作者達力歐‧桂格里從小在芝加哥郊區一個安靜的家庭長大，偶爾到朋友家作客，朋友家人們會大聲關上門、互相吼叫，這對他來說都太不尋常了，因此他想寫一個像這樣熱鬧的家庭故事。他捨棄用第一人稱的敘事方式，在書中以「超能家族」成員：麥提、泰迪、艾琳、法蘭奇、巴第多人之間用第三者視角相互交替穿插，書中每個人物都活靈活現，對話爆笑、有幽默感，又總是貼切具有啟發性。

達力歐有「狂野鬼才」之稱，作品老少咸宜，曾榮獲世界奇幻獎與雪莉‧傑克遜文學獎，也曾入圍雨果獎。而《超能家族》出版後立刻登上《紐約時報》暢銷排行榜，並先後入圍星雲獎、軌跡獎及世界奇幻獎，也獲選亞馬遜2017年度百大選書「科幻/奇幻」類小說第1名。他也花費多年時間，精心構思書末長達70頁的「大結局」，緊湊爆笑、驚喜連連又令人鼻酸。幾乎所有書評都盛讚他寫出了難得一見的高潮。

▲《超能家族》被評為「具有解憂超能力」的家族小說。（圖／時報出版）

《超能家族》是一個有趣迷人、憂傷荒謬的家庭故事，家族成員並沒有因為擁有超能力而從此一帆風順，反倒有各自的挫敗與難題，在熱鬧搞笑的故事背後，探討了嚴肅的話題：家庭的核心是什麼？每個人如何看待自己與生俱來的獨特天賦？如果撇除了這家人擁有的超能力，他們面對的煩惱、希望與慾望等，都與我們沒有什麼不同，反映出真實的家庭現況。

作者將筆下人物寫得有血有肉，也寫活了家，深獲《花甲男孩》暢銷作家楊富閔、龍貓大王的好評推薦。泛科學知識長鄭國威更大力推崇，這本書令他不斷想起周星馳的電影。 《超能家族》中文版小說也將於10月29日由時報出版發行。