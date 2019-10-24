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加泰隆尼亞放火燒車大罷工　法院下令關閉「民主海嘯」網頁

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▲加泰隆尼亞民眾發起遊行抗議西班牙政府。（圖／路透）

▲加泰隆尼亞民眾發起遊行，抗議西班牙政府。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

西班牙加泰隆尼亞自治區示威不斷，各地抗議民眾從5個城市各自出發，18日在自治區首府巴塞隆納集合示威，由於部分民眾也發起罷工運動，目前已導致57班飛往加泰隆尼亞的航班取消，許多商店、觀光景點都不開放。

西班牙9名加泰隆尼亞的獨派領袖在當地時間14日遭法院以挪用公帑、製造分裂等罪名，分別判處9到13年，刑期加起來大約是100年，意外成為了這場大規模抗議示威的導火線。

▲▼9名加泰隆尼亞獨立運動領袖被判處有期徒刑，引發民眾抗議並與警察發生衝突。（圖／路透）

▲加泰隆尼亞獨立運動領袖被判刑，引發當地民眾上街示威。（圖／路透）

判決公布後，加泰隆尼亞群眾聚集到巴塞隆納市中心，發起所謂的「民主海嘯」（Tsunami Democràtica）運動，現場多達上千人，原先僅採取靜坐、喊口號的抗議方式表達不滿，但16日深夜後卻有人開始放火燒毀了市中心的路障、向警方丟汽油彈等，事態進一步擴大。

▲▼加泰隆尼亞巴塞隆納示威。（圖／路透）

▲加泰隆尼亞民眾放火燒車。（圖／路透）

加泰隆尼亞的民眾18日起發起大規模遊行和罷工，許多商家和工廠都紛紛暫停營業，就連當地知名地標「聖家堂」也考量遊行人潮壅塞、擋住門口而關閉。西班牙的政府表示，光18日一天罷工就造成57班飛往加泰隆尼亞的航班取消，之後示威者在20日癱瘓了機場，更造成100班次以上的飛機停飛。

▲▼西班牙加泰隆尼亞示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲機場癱瘓。（圖／達志影像／美聯社）

加泰隆尼亞這次的抗議遊行是透過「民主海嘯」網站發起，並串連其他社群媒體和通訊軟體Telegram，鼓勵民眾發起大規模的和平示威運動。西班牙法官18日下令，將「民主海嘯」的網頁關閉，不過「民主海嘯」已經將網頁轉移到新的網址，目前尚不清楚西班牙政府是否會繼續試圖關閉「民主海嘯」。

加泰隆尼亞在2014年、2017年都曾舉行過獨立公投，2014年有80.7%的人贊成獨立，2017年更是達到92.01%的支持度。不料西班牙政府立刻發出聲明，不承認公投結果，還發生警方對加泰隆尼亞的人民使用武力的情況，因此當時有不少國際機構譴責西班牙政府。

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