專訪／柯文哲力催政黨票　2020必須投給民眾黨的2大理由

▲台北市長柯文哲接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選與立委選舉進入倒數80天，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲接受《ETtoday新聞雲》專訪時，特別呼籲選民將政黨票投給民眾黨。他說，「如果小英當選，你真的要讓立法院綠營再過半嗎？」現在已經超過台灣人民忍受的程度，國民黨則是只會丟水球、抄金剛經，走出藍綠的泥淖、高舉國家治理，這兩項就已經應該投民眾黨了」。

柯文哲說，「其實如果老百姓更理智一點，我們應該可以得到更多支持」，因為如果小英當選，你真的要讓立法院綠營再過半嗎？「就現在看到的，這已經是超過台灣人民忍受的程度」那你說投給國民黨，他們就只會丟水球、抄金剛經，那個前瞻計畫實在受不了，這麼簡單的論述都不會打，只會丟水球，受不了。

柯文哲也表示，「人家說立法院是我們要去監督政府，其實現在立法院是自己要被監督，我們進去恐怕是監督立法院，不只監督政府」。按照目前民調，除了藍綠兩黨之外，民眾黨將以第三大黨態勢出來。

對於民眾黨在選戰最後80天要如何衝出氣勢，柯文哲說，「坦白講我也不知道，我每次說要回去研發原子彈，結果到現在還在研發」，還沒想出來，這不是那麼容易，選舉還是有它的門檻、有它的技術、還有它的資源戰。

柯文哲坦言，民眾黨沒有很多資源，所以傳統的造勢很難，還是要論述。他表示，要讓老百姓知道，政黨票為什麼要投民眾黨，台灣處在這種藍綠惡鬥，「這是走出藍綠惡鬥的唯一的機會，所以三黨不過半，至少讓我們可以成為關鍵少數」。

至於區域立委部分，柯文哲說，就是做多少算多少，該做的掃街啦，或是陪他們曝光都在做，但是他也要求每個區域的候選人，還是要能夠發揚他的特色，就是一步一腳印，努力總是有差。

對於政黨票必須投給民眾黨理由，柯文哲說，第一個打破台灣藍綠的這種惡鬥的泥淖，這是最主要，第二點，我們高舉國家治理，「我還是很驕傲至少在柯文哲治理台北市的時候，乾淨多了」。柯文哲笑稱，民進黨中央黨部牆壁上的七個字，「清廉勤政愛鄉土」，是他實現的，「我們清廉就贏太多了啊！」「走出藍綠的泥淖、高舉國家治理，這兩項就已經應該投民眾黨了」。

柯文哲最後強調，高舉國家治理，讓台灣脫離統獨的藍綠的泥淖，就已經是這局最重要的意義，如果他們變關鍵少數，至少在立法院能理性的討論，不然丟水球實在是受不了。一旁的幕僚「小牛」柯昱安則是幫忙想出第三個理由，「現在小黨都是藍綠的側翼」。

另外，對於自己的行程太趕導致無法出席鴻海創辦人郭台銘日前在高雄舉行感恩見面會，柯文哲表示，因為要參加簽書會，那早就排好了，後來是民眾黨發起人、北市府顧問蔡壁如帶候選人過去，表達彼此互相支持。

被問到接下來會考慮出席郭台銘的感恩之旅，柯文哲則表示，「我也不排斥啊，以熟後，要講要早一點講，我發現我的行程都一個月前就排了，我們會盡量，如果時間上可以配合盡量去」。

至於選戰到了最後關頭，是否會跟郭台銘坐下來談，以兩人共推方式推薦候選人，柯文哲強調，順其自然啦，因為像郭家軍李縉穎，以前是他那邊的助理，所以他們去幫忙也是預料中的事，「我也不會排斥」，郭台銘在高雄支持高雄市副議長陸淑美女兒黃韻涵，「如果那區我們沒有提名自己人，她敢給我站台我也不排斥啊」。