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專訪／柯文哲：討厭民進黨「沒有發作」　蔡英文吃美國仙丹強壓著

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▲台北市長柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選進入倒數80天，儘管今年在角逐總統大位上選擇缺席，但民眾黨主席、台北市長柯文哲談到韓國瑜對上蔡英文時表示，2020仍是蔡英文贏面大，但皆下來也是難預測，像是陳同佳事件，現在做一定民調又拉高3%回來。

柯文哲表示，如果2018年討厭民進黨是台灣社會主流，「沒有理由過一年什麼事都沒做就不見，它只是沒有發作而已」。他也以醫學妙喻，問題都還在，只是還沒發作，「暫時類固醇、小英吃美國仙丹壓著」。

柯文哲22日傍晚接受《ETtoday新聞雲》專訪，大談對於2020選情的看法。柯文哲認為，回到一對一的話，當然蔡英文還是佔優勢，一開始會領先比較多，但到最後選情激烈，還是會拉回一點，「為什麼？人家說百年之蟲死而不僵，國民黨在台灣曾經執政70年，還是有一定的實力，這種意識型態的東西也不見得一下就翻過去」。

柯文哲認為，2108年討厭民進黨是全國最大黨，沒有理由到2020年1月11日就不見，2020大選只是因為出現討厭「國瑜黨」，但討厭民進黨的是還存在，雖然他認為2020仍是蔡英文贏面大，但還是很難預測，像是陳同佳事件，現在做一定民調又拉高3%回來。

▲台北市長柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

話匣子大開的柯文哲，從極端氣候講到自己和韓流在台灣政壇掀起的極端政治，他坦言這其實這都不是很好的現象，面對極端氣候有韌性城市因應，同樣的，面對一個叫極端政治也應有「韌性社會」。

「坦白講我自己反省，2014年的柯文哲現象跟2018年的韓流，基本上就是極端政治在台灣的出現」，柯文哲笑說，本以為2014年已經自己很厲害，沒想到的是2018年韓流更可怕。

所謂「韌性社會」，柯文哲解釋，就是國民水準要夠高，不會因為一個假消息、假新聞、一個網路操作就大翻盤，這表示說我們還不是一個成熟的社會，「如果今天在台灣，選舉買票有效，那你要怪誰？有什麼樣的國民就選出什麼樣的總統，不要抱怨，國民水準就是這樣」。

▲總統蔡英文出席「臺灣國際智慧能源週暨臺北國際電子產業科技展聯合開幕典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

對於2020大選，柯文哲認為，一般來說都會有一個臨界值，事件不斷累積到超過之前，都不會有反應，「像那香菸走私案，1個當然不會動搖大本營，3個類似的案件你看會不會？如果在很短時間內3個出現的話，就會」，累積超過臨界值效果就會出來。

「現在還在冰山，還沒有到臨界值。」柯文哲說，如果2018年討厭民進黨是台灣社會主流，沒有理由過1年民進黨什麼事都沒做它就不見，「那還在，它只是沒有發作而已」。柯文哲笑說，問題一直都在，只是還沒發作，「暫時類固醇，小英吃美國仙丹壓著」。

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