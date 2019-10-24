專訪／柯文哲要每天問候蔡英文：妳的「台灣價值」準備到哪了？

▲台北市長柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選與立委選舉進入倒數80天，民眾黨主席﹑台北市長柯文哲接受《ETtoday新聞雲》專訪，再度槓上總統蔡英文。柯文哲說，他的台灣價值就是普世價值在台灣的實踐，但是小英卻拒絕回答台灣價值，他可以每天問候一下蔡英文：「你的台灣價值現在準備到哪裡了？」

談到過去有跟民進黨與蔡英文聯繫或互動，柯文哲在專訪中也表示，第一次選的時候有，但現在沒有了。

話鋒一轉，柯文哲也表示，要感謝蔡英文問他什麼是台灣價值，他已經很清楚講了，柯文哲的台灣價值就是普世價值在台灣的實踐，「我每次反問她，『欸啊你的台灣價值是什麼？』到現在為止她也沒回答過啊，拒絕回答我。」

柯文哲說，「不是啊，她要講清楚，你的台灣價值是什麼，欸，你出考題的人自己沒有答案，你怎麼打我的分數？你乾脆說本來就想把我當掉就好，你就明講嘛，你還出一張考卷給我自己沒有標準答案」。

柯文哲強調，現在輪到他每天要求蔡英文回答，「欸，小英總統，你的台灣價值是什麼？我要求你回答」，私菸案辦到哪裡？慶富案辦到哪裡？每天問候一下，你的台灣價值現在準備到哪裡了？回答一下。

至於蔡英文會不會給答案，柯文哲則是笑著說，「我很渴望、期盼，知道她的答案」。

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