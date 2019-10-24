專訪／柯文哲親美「台灣底線」：先簽FTA、不能用美牛美豬卡我們

▲台北市長柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者楊亞璇／台北報導

民眾黨主席﹑台北市長柯文哲接受《ETtoday新聞雲》專訪，在美中台關係議題上，面對龐大的大陸市場，柯文哲認為，如果要台灣站到美國那邊，美國跟台灣就要簽FTA，「不能用美牛、美豬卡我們」，也要讓美國知道，台灣的底線是什麼，因為台灣也要活下去。

柯文哲說，目前大陸大概佔台灣對外貿易總額30%，「台灣也不是不能...」，其實美國佔台灣對外貿易總額25%，東南亞大概25%，目前全世界經濟體跟台灣FTA（自由貿易協定）大概2%，我們跟南韓很難競爭，因為南韓大概70%，我們產品出去要課稅課7%，就跟南韓很難拚。

「像我就跟美國講很清楚，你如果真的要我們站你這邊，你那個美國跟台灣就要簽FTA，不能用美牛美豬卡我們」。柯文哲表示，還有一點，美國25%還不夠，CPTPP佔台灣對外貿易大概25%。

柯文哲接著說，「我倒覺得這樣，都可以，清楚就好，我們就站到美國這邊，跟大陸也不來往，可是你美國就要給我美國的FTA、東南亞FTA，這樣我加起來50%，那我還可以存活，你不能說這個不給我又叫我…那就完蛋，所以我們要左右逢源，不是左右為難」。柯文哲強調，「這有時候也要一個程度讓美國知道，我台灣的底線是什麼，因為台灣也要活下去啊」。

談到台灣對大陸市場依賴，柯文哲表示，大陸市場對台灣很重要，他認為政策一致就好，就像很難證明數學系統是complete的，要證明一個系統他是完整的、適用所有狀況下很困難，只能證明他是相容的compatible，所以通常政策一致就好。

柯文哲說，在兩岸對峙很激烈的時候，在台灣講三民主義在大陸講共產主義，可是在三民主義在台灣他邏輯系統是通的，在大陸共產主義的系統是通的，所以這兩個系統本身各自相容，但是你不能證明這系統可以cover到所有系統，沒有辦法證明他完全complete、全部包括，只能證明他在某一個狀態下不互相矛盾。

柯文哲強調，政策不互相矛盾就可以，「在選擇系統的時候，我為什麼講親美友中？就是說我們沒有必要全部壓一邊」，當然人家說你這說法有沒有依據？我們北邊有日本南邊有菲律賓，菲律賓有沒有全部壓一邊美國？為什麼戰略上要這麼走一邊？當然這可以辯論。

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