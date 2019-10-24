專訪／北京要求選邊站？柯文哲自認credit最好：我不會因為選票丟掉兩岸一家親

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨主席﹑台北市長柯文哲接受《ETtoday新聞雲》專訪，對於兩岸關係在2020總統大選特別敏感，他特別強調要「互相信任」。柯文哲說，「如果從來不溝通怎麼信任？信任都沒有要諒解個屁？」被問及若北京政府要求選邊站，柯文哲表示，你怎麼讓自己陷入這個局面？是不是有犯了戰略錯誤？他自認他的credit（信用）最好，不會因為選票丟掉兩岸一家親。

▲台北市長柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

「人家說兩岸關係，我說哪有兩岸關係？只有中美對抗之下的國際關係下的台灣問題。」柯文哲指出，他去日本訪問一次之後，終於找到台灣外交上很好的解決方案，就是用日本當參考點，做上下調整，「美國禁用5G日本比我們更慘，日本也是ICT大國，美國要求5G表態的時候，我發現日本比台灣更焦慮」，日本一樣夾在中美之間。

不過外界質疑，日本並沒有積極想要併吞的鄰國，柯文哲認為，大陸跟日本之間其實衝突也蠻嚴重，還有釣魚台事件，「主要是兩邊的size差很多」，以日本當參考點，但不是完全一樣，再做上下調整。

由於柯文哲主張「親美友中」國家策略，被問及北京政府要你選邊站，該如何因應？柯文哲則反問，「如果說有一天北京要你選邊站，這句話就說，你怎麼讓自己陷入這個局面？北京也不會要求日本、南韓選邊站，對不對？所以這句話就是說國家戰略是不是有犯了戰略錯誤？」

「不要讓自己陷入險境。」柯文哲直言，戰略的錯誤沒有辦法用戰術彌補，戰術的錯誤沒有辦法用戰鬥彌補，所以國家戰略還是要清楚；另外一點，國家戰略不宜作太劇烈變動，因為這還是蠻固定的東西。

對於總統蔡英文在國慶文告提到「中華民國台灣」，柯文哲說，這回到一個問題，五個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，其實還有一個很重要，叫做互相信任，北京常常對蔡英文講什麼聽其言觀其行，如果彼此間沒有善意或已經懷疑對方，講什麼都沒有用。

柯文哲回憶，「世大運可以成功辦完，就是我們是誠懇的，也讓對方說我有困難，所以你看世大運我們青天白日旗進場，蔡英文也以總統身分上去開幕，你東亞青怎麼搞到不見？」

他強調，如果從來不溝通怎麼信任？信任都沒有要諒解個屁？所以坦白講今天重點不是蔡英文講了什麼，「重點不是你講了什麼，重點是我覺得你做了什麼，這一關沒有過後面都game over」。

至於跟對岸有信任的溝通管道，柯文哲提及，雙城論壇辦了5次，每一次也是風風雨雨，但是終究還是可以辦完；在一次又一次中慢慢知道大家都可以信任，他不會騙人家、不會短線操作，也擺出一個特色，「我也不會說現在我有選票壓力我就開始搖擺變動」。

柯文哲強調，自己從2015年到現在，在兩岸的立場是相當一致，「我也不會說選票壓力兩岸一家親就丟掉，也不會說選票的壓力然後就開始反送中就開始態度激昂」，蠻平實、平和、一致。他自認他的credit最好，「講錯話就該道歉就道歉，不想道歉就不想道歉，我們從來就沒有去在壓力下變來變去」。

柯文哲說，他相信中國北京政府對他的評語就是，「這傢伙還算可靠，他不會變來變去，他也不是說對大陸採取意識形態的敵意」，至少很務實地來處理面對問題；從辦了5次雙城論壇、1次世大運，在過程中其實累積最多的是彼此的信任。

他也進一步指出，隔離本來就會有相當的不同，所以不要假裝我們跟大陸沒有問題，但是不要刻意去否認說我們是同文同種，我們拜媽祖拜關公，跟拜瑪麗亞感覺還是不太一樣，從來不會否認我們是儒家文化圈、中華文化圈；「兩岸間政治上有沒有隔閡？廢話當然有，怎麼會沒有隔閡？我在台灣臉書要怎麼寫就怎麼寫，我們上微博還不是限制很多，就是這樣啊，這沒辦法」。

被問及未來沒有雙城論壇平台，對於兩岸接觸，身為黨主席有何下一步規劃？柯文哲說，未來的事情很難預測，政策還是三個原則，民意、專業、價值，民意還是有當時的民意，專業是科學，「價值我們還是相信，我每次講說…這也要感謝蔡英文問我什麼是台灣價值，我已經很清楚講了，我的台灣價值就是普世價值在台灣的實踐」。

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