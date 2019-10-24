不分異同才能共融！吉立亞醫藥贊助同志遊行實踐「共融」企業理念

▲吉立亞推廣友善職場環境，讓不同身分背景及生活經驗的員工都能發揮所長。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者林璟倩／台北報導



亞洲最盛大的台灣同志大遊行即將於本周末（10/26）展開，每年吸引成千上萬的國內外民眾一起上街頭相互表達支持與尊重，體現台灣自由、包容多元的和平價值。2019年更是「同婚元年」，台灣領先亞洲各國率先通過同婚合法化後的第一次大遊行更受各界高度關注，許多企業不僅用行動表達支持，也力求職場上實踐真平權，成功贏得員工的向心力。像是全球知名大藥廠吉立亞醫藥(Gilead Sciences)台灣分公司，今年力挺同志大遊行成為官方贊助廠商，希望透過行動力挺平權，從職場共融走向社會共榮。

▲吉立亞醫藥台灣分公司總經理彭國書。

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吉立亞總經理：尊重不同的個體 創造職場多元機會

吉立亞醫藥台灣分公司總經理彭國書指出，不同價值觀和生活方式的人都能為企業帶來多元的機會，有助於決策者參考更多面向的經驗。因此，吉立亞努力打造一個多元友善的職場環境，希望各種背景、經驗的員工都能舒服自在地在工作上發揮貢獻。

雖然吉立亞台灣今年才以官方贊助的身分正式加入活動，其實去年就曾自發性加入同志大遊行隊伍中，同年也啟動彩虹基金計畫與相關社群連結，「參與本身就有意義！」彭國書說，「其實婚姻平權只是吉立亞力倡平權的其中一個項目，但是透過實際行動不僅對外宣導平權的觀念，對內也能告訴員工要尊重彼此的不同，進一步創造友善、多元共融的職場環境。」

▲吉立亞員工Eileen(左)、Claire(右)。

平權之下...員工敢說真話 有助發揮工作實力

對於公司如此力挺，員工都很有感，大讚公司開放的風氣，讓不論來自什麼樣背景的員工，都能勇敢表達意見，這是相當難得的事。一位不具名的同志員工表示，在吉立亞工作時不必隱藏自己的真實面貌，甚至比面對家人還舒服自在，而且公司也相當尊重個人的表現及長處，讓所有人都能在職場上發揮自己的影響力。

員工Claire認為，公司所提倡的平權不只是性向，還打破職場框架，讓不管來自任何背景和專業的人都能尊重彼此的想法，每個人都能表達自己的意見，連帶讓員工對公司產生認同感。Eileen則表示，受到公司平權思維的鼓勵，在職場上才終於敢大聲說話、表達真實意見，而且對不同族群有更多了解之後，也能將這樣正向的觀念帶到生活上，更有勇氣及意願為社會上的弱勢族群發聲。

▲吉立亞人資部主管Ketty。

從文化及政策著手 推動平權從主管以身作則

人資部主管Ketty表示，吉立亞醫藥目前在全球共有38個辦公室，共計1萬1千名員工，現已成立6個員工資源團體，關心LGBTQ+或種族、女性等族群。亞太區也正積極從文化及政策兩大方向著手提倡平權，像是文化方面先針對高階主管進行為期一年的「共融領導風格計劃」，讓主管以身作則，最後由上至下逐漸推廣到員工，建立更開放，自由表達想法與相互合作的共融文化。

而在政策方面，像是有了同婚法規的支持後，健保配偶加保、婚假、結婚禮金等都能讓同志員工享有同等福利，公司內部也設計了意見信箱、集團全球同步申訴管道等，讓每位員工都能受到合理的尊重與對待；同時，吉立亞也鼓勵員工參與志工活動，每年提供1天志工假讓每位員工都有機會去認識不同的弱勢族群現況，親身回饋社會。

▲吉立亞台灣辦公室茶水間設置了可愛無壓感的意見信箱

另外，內部也會不定期舉辦一些分享會，像是為了增進對LGBTQ+社群的理解與尊重，今年9月在台灣、韓國、香港、新加坡等亞洲辦公室展開巡迴講座，邀請集團內LGBTQ+聯盟的北美負責人來分享他們在吉立亞醫藥集團內所作的努力，同時邀請了台灣同志熱線的代表參與分享，讓員工對LGBTQ+族群有更多的認識。

不僅如此，2018年台灣共有9個長年推動HIV感染者權益教育的NGO團體受到亞太區彩虹基金的贊助，進行包含提高愛滋健康意識、志工教育訓練、去除污名化、建構友善社群環境等面向的計畫。今年吉立亞仍持續提供基金開放給各團體申請，期望提升大眾對愛滋病的正確認知，減輕社會對HIV感染者的污名化，並提供社群支援服務。

▼吉立亞開闊的辦公室環境，氣氛輕鬆隨和。