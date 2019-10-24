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叫外賣炒飯給負評！女子吃一口「覺得難吃」　竟遭辱罵：垃圾，吃不起別吃

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▲炒飯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子點炒飯給負評，遭到店家辱罵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

叫外賣愈來愈流行，不少人忙碌時，都靠著外賣解決飲食問題，雲南昆明一名張姓女子早前點了一份外賣，因為對餐點不滿意而給了負面評價，沒想到遭到店家退款、辱罵，讓她氣炸向外送平台投訴，「消費者完全失去了該有的權利！」

綜合陸媒報導，張女日前透過外送平台點了一份炒飯加蛋，其中炒飯要價18元（人民幣，以下同，約新台幣78元），荷包蛋3元，加上運費總共付了27元，但她收到餐點時，覺得與圖片差距太大，味道也不佳，因此給了店家負評。

店家收到負面評價，立刻與張女聯絡，協商失敗後，店家直接把款項退到張女的帳戶，想要了結此事。張女收到退款，馬上告知店家，自己已經吃完餐點，不需要退錢，隨後又試著把錢轉給商家，但沒得到對方的回應。

沒想到，張女隔天又收到店家的訊息，上面寫著「你這個垃圾」、「錢都退給妳了」、「吃不起就別吃，找存在感嗎？在生活中妳就是個廢物吧，祝妳孤獨終老吧，垃圾」等話語，讓她氣炸向外賣平台投訴，要求商家道歉。

▼女子被店家客服辱罵。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼叫外賣給差評。（圖／翻攝《今日頭條》）

張女質疑，給負面評價是平台賦予消費者的權利，但自己給負評後，被店家強制退款，接著進行「道德綁架」，讓她超級傻眼，「我認為，消費者完全失去了該有的權利。」

對此，消費平台工作人員說明，商家在平台上有「退款」的選項，所以退款給消費者是商家的權利，但沒經過消費者同意就退款是「違規操作」，日後再有這種情況發生，平台會對商家進行懲罰。

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