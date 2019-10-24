2019大同心生活特展「造型鍋緣子」超搶眼　 大秀台灣家電史





▲「2019大同心生活特展」在台北華山登場，戶外木棧道打造造型鍋緣子。（圖／大同家電提供，下同）

生活中心／台北報導



現代人生活品質不斷提升，簡約乾淨的空間與質感家電配備，一直是許多人理想的居家氛圍。只要來一點光源與小物擺設，「家」即是最溫暖的故鄉。台灣百年傳承的家電品牌—大同，今年舉辦2019大同心生活特展，用家電喚醒對生活的美好想像，暸解不同的生活模式與居家心態，找尋成家最幸福的靈感。

橘紅色大同電鍋是老中青三代的共同記憶，為了求學、打拼，離鄉背井什麼都可以不要，家中長輩卻叮嚀一定要帶上萬能的「大同電鍋」。經典橘紅與草綠色，帶大家重回時光長廊，想起家的味道。有了它，蒸煮燉滷，一台電鍋幾乎可包辦所有功能，用最新鮮的食材暖胃也暖心，每個特別想家的時刻，電鍋「噠」一聲跳起來，那聲音穿透耳膜，彷彿是父母最溫暖的呵護。





▲「2019大同心生活特展」現場陳列復古空間，彷彿回到阿公阿嬤年代的時光記憶。







▲民眾只要拍照上傳臉書或IG，hashtag #2019大同心生活特展，或hashtag #家中的大同電器，如大同電鍋、大同電扇等，就可於現場換大同寶寶限量表情包驚喜好禮乙份。

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這次展覽不僅介紹眾多大同家電商品，從環保、健康、節能系列出發，從傳統走到現代創新，系列質感設計讓人眼睛為之一亮：「不愧是大同家電。」、「阿公阿嬤傳到現在的電鍋！」至今無數家電依然讓人想打包回家，兼顧實用與時尚外觀，當成居家擺設都有畫龍點睛的效果。讓整個空間提升不少層次感。2019大同心生活特展，打造不少寬敞獨特的空間，其中一處陳列復古60年代的居家裝潢，質樸自然與老舊家電相輔相成，給人一種回到阿公阿嬤年代的時光記憶。另一處設計則呈現代居家風，採用白色及淺木紋色來營造整體明亮感，流暢動線讓民眾可以靜靜欣賞大同的現代化家庭家電，感受居家生活的天輪之樂。





▲「2019大同心生活特展」打造明亮空間，陳列現代化家庭家電，完整貼近大眾的生活面貌。

▲現場的打卡小看板，民眾可運用來拍照。







▲2019大同心生活特展入口處設計成大同電鍋造型，打造噴煙效果，相當逼真！



2019大同心生活特展於台北華山木棧道上設置造型鍋緣子，打造噴煙效果，民眾只要拍照上傳臉書或IG，hashtag #2019大同心生活特展或hashtag #大同家電名稱，如大同電鍋、大同電扇等，即可免費獲得大同寶寶限量表情包驚喜好禮乙份。另外，品牌呼應展覽期間，即日起至11月7日（四）不限通路購買大同商品，單筆消費滿千元、上網登錄發票，有機會抱回萬元旅遊金。



大人帶小孩逛展也不怕無聊，展覽地點特地規劃扭蛋活動，現場消費即可憑發票免費扭蛋一次，300多項獎品天天抽，最大獎還可抱回大同變頻洗脫烘滾筒洗衣機（TAW-R120DA），等於省下大筆預算，民眾把握初秋微涼好時光，來一趟「2019大同心生活特展」與我們一同體驗有溫度的美好生活。