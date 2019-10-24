香氣瘋狂竄！秋冬必吃「帝王薑母鴨」熬煮秘密大公開

▲揭開道地滋味的秘密，原來薑母鴨濃厚湯頭大有學問。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐恩樂／台北報導

天氣轉涼又到了吃鍋的季節！台灣人愛喝藥膳補湯，每到秋冬街頭巷弄裡的薑母鴨店總是高朋滿座，其中，「帝王食補」長年受到民眾歡迎，熱騰騰的薑母鴨端上桌，濃郁老薑香氣直衝鼻腔。ETtoday新聞雲特別走一趟「帝王食補」世貿店，揭開道地滋味的秘密，原來濃厚頭大有學問，邀請您一起細細品味正宗薑母鴨美味的3種層次。

▲薑母鴨搭配主食招牌黃金麵線，造就令人欲罷不能的好滋味。

店家把薑母鴨這道料理比喻成香水，「法國人說香水有前中後味，薑母鴨也不例外，3種層次讓饕客念念不忘。」中火滾煮的薑母鴨散發濃醇的米酒香，這時酒精尚未揮發、濃度高又嗆辣，湯杓舀起就是一碗鐵漢必備的「酒湯」，這是第一層。大約滾煮15分鐘，第二層屬於「薑湯」微微辛辣與圓潤湯頭、肉質略帶嚼勁；保持小火，待米酒揮發後，加入高麗菜，將清爽的蔬菜原味融進湯裡，這是第三層「甜湯」。

▲帝王食補薑母鴨湯頭有三種層次，喝得到滿滿藥材與老薑熬煮的香甜。

這鍋薑母鴨為何特別入味，原來從板橋發跡的帝王食補，多年來堅持獨家比例，每鍋湯使用一斤鴨、四兩薑與一瓶米酒，不多不少、細火慢熬。店家透露小秘密，「正宗薑母鴨必須使用紅面番鴨公，肉質韌性強、耐煮耐燉。」20種中藥秘方磨成粉後，倒入老薑炒香，老薑外皮厚實慢慢釋放的薑烯酚會使湯頭更圓潤辛辣，最後倒入一瓶台灣紅標米酒，才能燉出完美的薑母鴨。

▲帝王食補堅持獨家比例，每鍋湯使用一斤鴨、四兩薑與一瓶米酒熬煮。

正宗老饕吃法是先吃料、後喝湯，肉則是慢慢熬煮至軟、入味，最後放蔬菜，一口口甘甜的味道，連外國人都抵擋不住。 至於吃薑母鴨搭配什麼飲料最對味？不少饕客推薦「甘梅汁」，來一杯加冰塊的甘梅湯，大呼清爽暢快！





▲帝王食補「甘梅汁」使用青梅熬煮，香氣輕甜順口。

▲「薑母鴨獨享杯」網購限定，459元3碗入，讓單身族想能細細品嚐溫暖補湯。

天氣微涼，好想下班就衝一波薑母鴨！還在等人揪？帝王食補貼心推出「薑母鴨獨享杯」，網購平台限定，3碗只要459元，湯底濃郁、料豐味美，一個人也能享受薑母鴨經典風味。

此外，年底慶功、尾牙聚餐多，帝王食補推出「呷補好食光」主鍋集5送1，活動自10月28日起至明年1月31日止，優惠限於同一門市集點兌換，集點就送薑母鴨。