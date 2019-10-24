瘋電影／阿嬤養的豬　豬被吃掉完成此生任務

文／賴賴

瘋言瘋語：

墨西哥的自然景觀，從環境視覺上就有很大不同的質感，而開場就是一場喪禮，明顯的影展風格野心雄厚，通常安排這種民俗祭典都比較容易獲得評審青睞，故事流暢無冷場，其實也不至於哭到肝腸寸斷，就是一個鄉村阿嬤的普世故事，在現今墨西哥這種狀況相當頻繁。

失去老伴的阿嬤，在槁木死灰的生活情緒中，因為一隻小豬而又得到生命的意義，被需要的價值，與照顧後見豬一日一日長大的成就感，但是豬終究就是要被殺掉，如果不能當種豬飼養，沒有經濟價值，養下來也不便宜，不料母豬懷孕難產，產後不久就病入膏肓，終於生下孩子也肉分享人間，將這一世債務還清。

老婦人與豬有著何等相似的宿命，再說我們也一樣，每個生命的目的意義價值，該如何利用又該如何產生價值，豬奉獻出肉養育眾多生命，而我們的生命又養育了誰？電影流暢好看，影展片型，文青電影。

片 名：阿嬤養的豬

英文名稱：Esmeralda's Twilight

類 型：劇情

上映日期：2019-10-25

片 長：01時30分

導 演：艾爾卡特嘉西亞(Ehecatl Garcia)

演 員：康賽普希瑪絲(Concepción Márquez) 、 克萊蒙蒂娜瓜德瑪菈(Clementina Guadarrama) 、 巴帝摩貝特蘭(Baltimore Beltran)

國 家：墨西哥

語 言：西班牙語

發行公司：聯影／聯贏



劇情大綱

年度必看的感人溫馨催淚電影 內含洋蔥讓人揪心落淚

隨著丈夫的去世和她兒子不在身旁，老婦人已經失去了對生活的樂趣，直到她重新獲得希望…當一隻小豬進入她的生活。



在丈夫過世後，老婦人獨居在小鎮，與移居美國的兒子通上電話，成為每天生活唯一的動力，對習慣照顧人的她來說，生命像失去目標。



有天，一頭小豬意外闖進她的生活，她開始把小豬當成孩子照顧，三餐讓牠吃飽飽，梳毛散步都不少，帶給她與鄰居很多歡樂，不久這隻豬懷孕了，她傾盡所有的積蓄、精力與時間，準備迎接豬孫的到來，卻發現豬女兒身體不如以往了…

▲失去老伴的老婦人生命失去重心。

▲無意間收養一隻豬之後，開始了養豬生活。

▲把小母豬視如己出，母豬生完孩子卻難產。

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