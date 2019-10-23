新百貨商場、新車熱銷帶旺消費　第三季零售營收創34季最大增幅

▲經濟部統計處今（23）日公布批發、零售及餐飲業營業額統計，九月零售業營業額3110億元，年增2.7%。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠於新百貨商場開幕，加上改款新車與電動機車熱銷，經濟部統計處今(23)日公布最新批發、零售及餐飲業營業額統計，在國內消費暢旺挹注下，第三季營收達新台幣9468億元，年增4.7%，並創下34季以來最大增幅。

經濟部統計處今天公布九月批發、零售及餐飲業營業額統計，9月零售業營業額3110億元，年增2.7%，官員指出，九月的成長貢獻主要來自改款新車及電動機車熱銷，年增22.5%；另外，因百貨公司展開周年慶促銷活動，加上部分精品買氣熱絡，帶動綜合商品零售業年增2.2%。

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今年因陸客不來衝擊國內批發、零售及餐飲業表現，但受惠於改款新車與電動機車熱銷，挹注汽機車零售業營業額成長強勁，加上新百貨商場開幕，帶動國內消費力道，挹注綜合商品零售業表現。

在餐飲業方面，依據統計，9月餐飲業營業額646億元，年增1%，第3季營業額2062億元，創歷年同季新高，年增3.8%。

經濟部官員指出，反觀受到團客減少而衰退的中式餐飲，在外送平台經濟發威下，帶動連鎖速食及異國餐飲營收成長，也維持連續數月以來的成長力道。

批發業方面 9月營業額8807億元，年減2.1%，主因終端消費性電子產品需求較去年同期減緩，加上記憶體價格滑落所致；第3季營業額為2兆6654億元，年減2.3%，較前2季減幅略為縮小。

展望後市，官員預估，批發業十月營收將年減3%至6%，零售業及餐飲業則預估成長，分別年增1%到4%及3%至6%。