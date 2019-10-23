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九月工業生產指數年減0.75%　經部：第三季創歷年單季新高

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▲受全球經濟成長走緩影響，今年外銷訂單及工業生產表現多不如去年，經濟部統計處今（23）日公布九月工業生產指數110.71，年減0.75%。（圖／經濟部提供）

▲受全球經濟成長走緩影響，今年外銷訂單及工業生產表現多不如去年，經濟部統計處今（23）日公布九月工業生產指數110.71，年減0.75%。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今（23）日公佈九月工業生產指數為110.71，在全球經濟成長走緩下年減0.75%；不過，受惠於電子零組件與電腦、電子及光學製品業成長強勁，第三季指數來到113.15，創下歷年單季最高紀錄。

依據經濟部統計，九月9月工業生產指數110.71，小幅年減0.75%，主因在於製造業生產指數111.1，年減0.65%，落於統計處先前預估範圍內，而電子零組件業與電腦、電子及光學製品業表現，分別較去年同月維持3.14%及24.5%增幅，增幅都較7、8月略為縮小。

請繼續往下閱讀...

針對電子零組件成長力道不如八月，經濟部統計處副處長王淑娟分析表示，在中美貿易戰持續延燒下，今年傳統拉貨旺季在八月提早啟動，相較去年九月才有明顯的拉貨效應，因此拉低指數增幅。

王淑娟指出，九月化學原材料業及基本金屬業都遇到業者歲休情況，減幅擴大，分別年減10.84%及12.1%，加上機械設備業則持續受美中貿易戰衝擊投資步調影響，連續5個月雙位數負成長，年減16.94%，因傳統貨品表現仍舊低迷，使得九月工業生產指數轉趨負成長。

不過，電腦、電子及光學產品業已連續12個月雙位數成長，顯示成長力道強勁，指數來到113.15，扭轉前2季負成長態勢，也創下歷年單季最高紀錄。

展望後市，經濟部表示，觀察電子新品銷售狀況，半導體先進製程、台商回流可能挹注第四季生產動能，預估10月製造業生產指數將較去年同月年減2%至4%，但11、12月仍有轉正機會。

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