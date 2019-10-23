　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

透過5G結合AR和電商　RYOT Studio主管揭秘5G未來應用

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

透過5G結合AR和電商　RYOT Studio主管揭秘5G未來應用（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 歐洲區RYOT Studio暨歐洲與拉丁美洲區5G創新內容應用發展主管Mark Melling。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

近幾年來5G可說是備受關注，外界相當關心5G在正式商轉之前還有哪些發展性，在Verizon Media協助之下，特別訪問到了歐洲區RYOT Studio暨歐洲與拉丁美洲區5G創新內容應用發展主管Mark Melling，談談5G的相關應用，以及未來的相關發展。

Mark Melling在北美的行動與數位影音領域中，擁有豐富的開發及推動內容平台變現的經驗。在加入Verizon Media前，Mark曾任職於AOL，擔任歐洲區影音總監，負責數位影音的策略發展、產品規劃和營運。

Mark Melling負責帶領Verizon Media旗下RYOT Studio歐洲區團隊，在世界各地製作和發行頂尖優質的品牌內容。RYOT Studio致力於創造原生、如同身歷其境的沉浸式內容體驗，透過創新挑戰各種革新內容的可能性，並曾獲得奧斯卡獎提名及艾美獎殊榮。RYOT Studio長期深耕於電影製作、紀錄片和實境拍攝領域，擅長將消費者置於故事核心，吸引觀眾並與他們最在乎的議題產生連結。

藉由在科技、電影製作與發行的綜合優勢，RYOT正在5G、360、VR及AR等新科技上，引領建構下一代創新內容新體驗，包括在洛杉磯啟用全球第一座5G攝影棚。憑藉在技術與內容上的專業，RYOT Studio持續為品牌打造更具影響力、生命力的故事。

媒體詢問AR眼鏡居然可以如此輕薄，是否意味著過去所認知到「AR需要重裝設備才能體驗」的刻板印象，將在5G時代變得更加輕鬆就能體驗。為此Mark Melling表示，稍早所提到的AR眼鏡Focals，其實是一家加拿大公司North所做的，透過輕薄的眼鏡來體驗AR是目前已經被實踐的案例。我們目前身處的4G時代已經可以做到AR體驗，但未來在5G時代，透過多接取邊緣運算（Multi-access Edge Computing，MEC）將會帶來更豐富、更有趣的想像，並真正地實現即時（real-time）體驗和互動，像是透過語音下指令來啟動AR眼鏡。

Verizon Media母公司Verizon在紐約擁有領先全球的5G實驗室，並邀請許多各領域夥伴及新創公司進駐，實驗並發展各種呈現未來內容的可能性和技術；而稍早分享的醫療案例，則是MEDVIS這家新創公司在5G實驗室中所研發的成果，提出這個案例主要希望讓大家了解的是：5G是促成各產業發展的技術，加速並讓各種應用形式有更好的發揮，同時5G時代的來臨更將全方位的改變人類生活的方式。

對於Verizon Media來說，5G時代不僅在創造各種新的技術或可能，更聚焦在如何透過5G讓現有的技術發展更成熟。大家可以想像的是，在5G時代，從2D到3D、加上即時影像處理的技術發展，AR將可以真正的把數位世界疊加到實體世界。新的科技將會幫助人類發展得更好，擁有更多元的生活方式。

在數位化之後，Mark Melling認為電商的體驗沒有太大的改變。舉例來說，過往曾經歷過的紙本目錄郵購，消費者在目錄上面看到喜歡的商品後，可以打電話進行購買，並透過郵寄送到家中；但在數位化之後，只是將紙本目錄變成電子化的方式呈現，後續的消費過程變化不大。

▲ 美國行動網路運營商威遜（Verizon）。（圖／達志影像／美聯社）

而在5G時代可以實現的是，透過即時的、有規模的3D容積捕捉（Volumetric Capture）技術，將會從各種方面改變消費者的購物行為，降低消費者退貨機會、和無法一次買到需要商品的挫折感，進而大幅提升消費體驗和購買率，這些變化將是真正做出差異化的關鍵。

製作3D有兩個方式，一種是透過拍照取得360度畫面來製成3D，另一種是透過容積捕捉（Volumetric Capture）技術透過影片拍攝將物體製成3D。3D目前無法發生在人類日常生活的主要原因，並不是技術研發問題，而是4G的傳輸速度無法滿足需求。3D AR的製作和應用將會產生大量數據，這些數據是無法透過4G網路即時傳輸的。

透過5G打造AR並和電商領域進行結合是一個非常好的案例，目前有實體店面的企業主希望能將消費者從線上帶回線下，例如透過線上AR體驗增加消費者到線下實體通路試用和購買的機會。而在面對一個新的技術，不見得既有技術就會被取代，但是一定會發生改變。在5G時代，影音發展將會變得更加遊戲化、更具互動性，觀眾不再只是單向式收看影音，而是可以投入並親身參與到影片之中，進行雙向溝通。過往，遊戲從影音學習如何說故事；而在未來，影音將會和遊戲學習如何與觀眾有更多的互動。

對於Verizon Media來說，5G時代不只是創造各種新的技術或可能，而是主要聚焦在如何透過5G提升現有的技術發展，並實現更多元的可能性。目前Yahoo TV在台灣持續發展的虛擬人物就是一個很好的案例，未來透過更多技術，如透過AI人工智慧，有機會能做到真正地即時互動。

以台灣來說，Mark Melling認為很多人都想打造AR應用，但是重要的是需要去了解目的是什麼，而非只是一個噱頭。打造AR應用的重點在於幫助品牌企業打造一個更具生命力、更身歷其境的故事，進而吸引消費者擁有更豐富的體驗。

 
ET快訊
小禎離婚突告白「許永元以後靠你養」　網狂肉搜…直播公開真面目
法國公開賽／戴資穎首輪戰三局　決勝局連下8分退德國進16強
彰化長腿妹服社區勞役…竟遭村長帶到空屋亂來2次　過程錄音檔曝
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

透過5G結合AR和電商　RYOT Studio主管揭秘5G未來應用

「分眾」精準行銷再進化　LINE官方帳號2.0攀升140萬較去年成長26%

還在跟朋友一同分攤OTT月費？Netflix擬限制用戶共享帳號

華為摺疊機Mate X確認11/15發售、售價73,000元　加碼推出Mate Xs

台灣寬頻通訊TBC推出1Gbps光纖上網服務

iPhone 12三項新設計曝光　推特爆料達人：Apple要把充電口拔掉

影／宏達電打造蒙娜麗莎VR　王雪紅親赴羅浮宮開展

阿諾手拿iPhone 11 Pro照有意外亮點！　網笑炸：三鏡頭瞬間變帥了...毫無違和感

台首支5G手機報到　vivo NEX 3無界瀑布螢幕登台

簡單3步驟！商家搜尋神器LINE SPOT登場　秒查26萬筆店家資訊

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

今年首例腸病毒併發重症死亡　高雄1歲男童發病3天離世

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

透過5G結合AR和電商　RYOT Studio主管揭秘5G未來應用

「分眾」精準行銷再進化　LINE官方帳號2.0攀升140萬較去年成長26%

還在跟朋友一同分攤OTT月費？Netflix擬限制用戶共享帳號

華為摺疊機Mate X確認11/15發售、售價73,000元　加碼推出Mate Xs

台灣寬頻通訊TBC推出1Gbps光纖上網服務

iPhone 12三項新設計曝光　推特爆料達人：Apple要把充電口拔掉

影／宏達電打造蒙娜麗莎VR　王雪紅親赴羅浮宮開展

阿諾手拿iPhone 11 Pro照有意外亮點！　網笑炸：三鏡頭瞬間變帥了...毫無違和感

台首支5G手機報到　vivo NEX 3無界瀑布螢幕登台

簡單3步驟！商家搜尋神器LINE SPOT登場　秒查26萬筆店家資訊

新百貨商場、新車熱銷帶旺消費　第三季零售營收創34季最大增幅

10歲就懷孕…菲律賓10％青少女已經當媽　團體呼籲：國家緊急情況

DIOR經典馬鞍包變狂野！看孟耿如把非洲蠟染、編織元素全上身

九月工業生產指數年減0.75%　經部：第三季創歷年單季新高

透過5G結合AR和電商　RYOT Studio主管揭秘5G未來應用

邵雨薇變新手媽咪「老公是東方炻」！秒被小嬰兒笑容融化

「分眾」精準行銷再進化　LINE官方帳號2.0攀升140萬較去年成長26%

吳宣儀「雞冠頭+黑嘴唇」新造型曝光！網一看崩潰：這是誰

腳上黑痣如「滿天星」！洗澡搓不掉　50多歲男確診皮膚癌

「傾聽之旅」2度臨時改行程返高雄　這一改...蔡英文、韓國瑜可能同台

3C家電熱門新聞

爆料達人：Apple要把充電口拔掉

iPhone12 Pro Max概念渲染圖曝光！6000mAh石墨烯電池搭A14晶片

「LINE TAXI 叫車平台」正式上線　攜手TaxiGO一鍵叫計程車

「可手洗」的洗衣機降臨！

阿諾秀iPhone 11 Pro有亮點！　網笑炸：三鏡頭變帥了...毫無違和感

實測 iOS 13「深色模式」有多省電？結果讓大家全驚呆！

奇美推復古家電　雙槽洗衣機上市

華為摺疊手機Mate X確認11/15發售

還在跟朋友一同分攤OTT月費？Netflix擬限制用戶共享帳號

香港工程師致力挖掘各App隱藏功能　吸引臉書、IG高管爭相追蹤

iPhone 11系列賣到斷貨　專家分析曝光

買貼圖到全家！LINE祭全額回饋　每日早上10點開搶

三星S10指紋辨識爆漏洞　多家銀行暫停支援指紋登入

新Yahoo奇摩電子信箱App　三大個人化功能體驗全面升級

更多熱門

相關新聞

爆料達人：Apple要把充電口拔掉

爆料達人：Apple要把充電口拔掉

推特爆料達人Ben Geskin先前才貼文指出，明年將推出的iPhone 12系列手機將會全數搭載5G傳輸功能，且將「剪掉瀏海」變成真全螢幕的設計方式。而稍早前Geskin再度貼出新爆料貼文表示，除了上述的改變外，iPhone 12有可能不會有充電埠，直接否決了iPhone改採Type-C端口的可能。

台首支5G手機vivo NEX 3登台

台首支5G手機vivo NEX 3登台

5G助推虛擬實境產業「回暖」

5G助推虛擬實境產業「回暖」

彭博：蘋果2020年亮點　AR智慧眼鏡、ARM Mac

彭博：蘋果2020年亮點　AR智慧眼鏡、ARM Mac

北京白領平均月薪53K大陸全國制霸

北京白領平均月薪53K大陸全國制霸

關鍵字：

5G

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

他手機藏小孩照片　女友輕生

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

快訊／小禎認了「簽字離婚」！

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

建中生都不叫外送？　學長解答了

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

李國毅「泰山望族貴公子」身分起底！

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面