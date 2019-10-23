透過5G結合AR和電商　RYOT Studio主管揭秘5G未來應用

▲ 歐洲區RYOT Studio暨歐洲與拉丁美洲區5G創新內容應用發展主管Mark Melling。（圖／記者樓菀玲攝）



記者樓菀玲／台北報導

近幾年來5G可說是備受關注，外界相當關心5G在正式商轉之前還有哪些發展性，在Verizon Media協助之下，特別訪問到了歐洲區RYOT Studio暨歐洲與拉丁美洲區5G創新內容應用發展主管Mark Melling，談談5G的相關應用，以及未來的相關發展。

Mark Melling在北美的行動與數位影音領域中，擁有豐富的開發及推動內容平台變現的經驗。在加入Verizon Media前，Mark曾任職於AOL，擔任歐洲區影音總監，負責數位影音的策略發展、產品規劃和營運。

Mark Melling負責帶領Verizon Media旗下RYOT Studio歐洲區團隊，在世界各地製作和發行頂尖優質的品牌內容。RYOT Studio致力於創造原生、如同身歷其境的沉浸式內容體驗，透過創新挑戰各種革新內容的可能性，並曾獲得奧斯卡獎提名及艾美獎殊榮。RYOT Studio長期深耕於電影製作、紀錄片和實境拍攝領域，擅長將消費者置於故事核心，吸引觀眾並與他們最在乎的議題產生連結。

藉由在科技、電影製作與發行的綜合優勢，RYOT正在5G、360、VR及AR等新科技上，引領建構下一代創新內容新體驗，包括在洛杉磯啟用全球第一座5G攝影棚。憑藉在技術與內容上的專業，RYOT Studio持續為品牌打造更具影響力、生命力的故事。

媒體詢問AR眼鏡居然可以如此輕薄，是否意味著過去所認知到「AR需要重裝設備才能體驗」的刻板印象，將在5G時代變得更加輕鬆就能體驗。為此Mark Melling表示，稍早所提到的AR眼鏡Focals，其實是一家加拿大公司North所做的，透過輕薄的眼鏡來體驗AR是目前已經被實踐的案例。我們目前身處的4G時代已經可以做到AR體驗，但未來在5G時代，透過多接取邊緣運算（Multi-access Edge Computing，MEC）將會帶來更豐富、更有趣的想像，並真正地實現即時（real-time）體驗和互動，像是透過語音下指令來啟動AR眼鏡。

Verizon Media母公司Verizon在紐約擁有領先全球的5G實驗室，並邀請許多各領域夥伴及新創公司進駐，實驗並發展各種呈現未來內容的可能性和技術；而稍早分享的醫療案例，則是MEDVIS這家新創公司在5G實驗室中所研發的成果，提出這個案例主要希望讓大家了解的是：5G是促成各產業發展的技術，加速並讓各種應用形式有更好的發揮，同時5G時代的來臨更將全方位的改變人類生活的方式。

對於Verizon Media來說，5G時代不僅在創造各種新的技術或可能，更聚焦在如何透過5G讓現有的技術發展更成熟。大家可以想像的是，在5G時代，從2D到3D、加上即時影像處理的技術發展，AR將可以真正的把數位世界疊加到實體世界。新的科技將會幫助人類發展得更好，擁有更多元的生活方式。

在數位化之後，Mark Melling認為電商的體驗沒有太大的改變。舉例來說，過往曾經歷過的紙本目錄郵購，消費者在目錄上面看到喜歡的商品後，可以打電話進行購買，並透過郵寄送到家中；但在數位化之後，只是將紙本目錄變成電子化的方式呈現，後續的消費過程變化不大。

▲ 美國行動網路運營商威遜（Verizon）。（圖／達志影像／美聯社）



而在5G時代可以實現的是，透過即時的、有規模的3D容積捕捉（Volumetric Capture）技術，將會從各種方面改變消費者的購物行為，降低消費者退貨機會、和無法一次買到需要商品的挫折感，進而大幅提升消費體驗和購買率，這些變化將是真正做出差異化的關鍵。

製作3D有兩個方式，一種是透過拍照取得360度畫面來製成3D，另一種是透過容積捕捉（Volumetric Capture）技術透過影片拍攝將物體製成3D。3D目前無法發生在人類日常生活的主要原因，並不是技術研發問題，而是4G的傳輸速度無法滿足需求。3D AR的製作和應用將會產生大量數據，這些數據是無法透過4G網路即時傳輸的。

透過5G打造AR並和電商領域進行結合是一個非常好的案例，目前有實體店面的企業主希望能將消費者從線上帶回線下，例如透過線上AR體驗增加消費者到線下實體通路試用和購買的機會。而在面對一個新的技術，不見得既有技術就會被取代，但是一定會發生改變。在5G時代，影音發展將會變得更加遊戲化、更具互動性，觀眾不再只是單向式收看影音，而是可以投入並親身參與到影片之中，進行雙向溝通。過往，遊戲從影音學習如何說故事；而在未來，影音將會和遊戲學習如何與觀眾有更多的互動。

對於Verizon Media來說，5G時代不只是創造各種新的技術或可能，而是主要聚焦在如何透過5G提升現有的技術發展，並實現更多元的可能性。目前Yahoo TV在台灣持續發展的虛擬人物就是一個很好的案例，未來透過更多技術，如透過AI人工智慧，有機會能做到真正地即時互動。

以台灣來說，Mark Melling認為很多人都想打造AR應用，但是重要的是需要去了解目的是什麼，而非只是一個噱頭。打造AR應用的重點在於幫助品牌企業打造一個更具生命力、更身歷其境的故事，進而吸引消費者擁有更豐富的體驗。