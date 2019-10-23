「分眾」精準行銷再進化　LINE官方帳號2.0攀升140萬較去年成長26%

▲LINE台灣企業解決方案事業部副總經理王俞蓉。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

「LINE CONVERGE 2019 秋季記者會」今（23）日下午議程聚焦行銷分享，談到官方帳號2.0上線至今的好成績，LINE台灣企業解決方案事業部副總經理王俞蓉表示，「分眾」精準行銷不僅官方帳號2.0攀升140萬，較去年成長26%，甚至Smart Channel動態廣告的日觸及率達1300萬用戶。

▲LINE廣告事業將打造Life Marketing Platform。（圖／LINE提供）

LINE為了投放精準廣告給用戶，推出按訊息量分級收費的「官方帳號2.0」計畫近一年，王俞蓉分享，官方帳號的數量已達140萬，年成長26%，並透過三大服務類別「LINE Account Connect」、「LINE Ads Platform」及「LINE Sales Promotion」在官方帳號的運用，極大化宣傳成效。

▲串連線上線下擴大行銷場域，建構完整的Life Marketing Platform。（圖／LINE提供）

王俞蓉表示，LINE官方帳號2.0具有三大優勢，包括單一化、價格彈性、後台啟動API，就可以讓商戶透過API讓行銷與服務走向分眾和個別化，並預告接下來將會提供更多工具，讓品牌主更精準的向受眾溝通，包括今年剛推出的樂兌，就成功幫助品牌主串連線上線下行銷。

▲針對不同類型好友投遞訊息，讓每一則訊息都更有價值。（圖／LINE提供）

王俞蓉說明，像是預計2019年12月上線的Impression Targeting（已讀受眾）及Click Targeting（點選受眾），就可以從是否已讀跟是否開啟訊息中連結，了解用戶的喜好，不需要任何門檻，新的免費分眾工具可依照「已讀」或「點選」訊息用戶分眾。

▲LINE企業解決方案事業部策略企劃資深總監許嘉真。（圖／LINE提供）

王俞蓉進一步指出，預計明年初上線的OA+分眾訊息平台，未來品牌主下標籤更簡易、平台整併至CMS後台更順暢，以及年底上線的UID Targeting（使用者識別碼受眾），就是透過樂兌或刮刮卡等活動獲得參與者的UID，讓商戶增加後續與用戶的更多互動。

▲LINE企業解決方案事業部品牌營銷副總監鄧傑方。（圖／LINE提供）

不過王俞蓉解釋，LINE同時也相當保護用戶隱私，自訂受眾使用通知型訊息，只能收到通知型訊息，像是到店通知、取貨通知等等， 還有自訂受眾訊息，整合商戶在其他渠道的消費者數據，依照廣告目標，找到更多潛力族群，擴大宣傳廣度。