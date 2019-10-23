　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜提「3千公尺高山廣設升旗台」 網驚：268座到底怎麼蓋？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜嘉義中埔座談，3000m以上高山廣設升旗台。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜嘉義中埔座談，3000m以上高山廣設升旗台。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜全台「傾聽之旅」來到嘉義中埔與庶民座談，與會中韓國瑜一口答應民眾提議，表示為了宣揚愛國精神，將在3000公尺高山上廣設升旗台。消息一出，引來網友質疑「268座，怎麼蓋怎麼維護」、「不要破壞環境」、「建議到大陸設升旗台，讓國旗在大陸飄揚」。

有韓粉在10月23日的庶民座談會上向韓國瑜建議，在台灣所有高山設立升旗台，包括玉山、合歡山、梨山、阿里山等跨年看日出重要高點，讓中華民國國旗隨處飄揚。韓國瑜回應時爽快承諾「升旗台一定要做！」，表示台灣3000公尺以上高山都要廣設升旗台，雖然有好幾百座，但會盡量做，強調「宣揚愛國精神、愛國文化是一定要的」。

韓國瑜近日拋出的政見，包括故宮一次全展、外交官拚農產外交等，屢被專家打臉直指不可行，今日再提出要於3000公尺高山上建升旗台，網友紛紛看衰，表示「故宮骨董全部展覽已經夠草包了，現在還來個高山設升旗台」、「他要不要恢復看電影先唱國歌的規定」，但也有網友不以為意，因為韓國瑜時常忘記自己的政見，建議「白紙黑字寫下來」。

該政見也在臉書社團「靠北登山大小事」中引起討論，山友認為「設升旗臺不如建一些對爬山民眾有幫助的東西」、「保留山林原本的面貌，不是最好的嗎」、「以後如果有縱走的話，上稜線後應該會看到一座座的旗杆......幹嘛多用這人工物品」、「我只知道拿國旗≠愛國、愛國≠愛山」。

韓市長出征嚇死人？離奇政見秒被網友打臉（圖／翻攝自網路）

▲臉書「靠北登山大小事」有網友自製圖片問：「高山升旗台外，可以跪求高山摩天輪跟高山便利店嗎？」

也有網友認為，韓國瑜提出的政見雖然不可行，但仍搏君一笑，網友表示「我好希望選舉是明年年底，這樣有更多笑話可以看」、「搞笑片億萬票房韓導，就是狂」、「他到底是要選總統還是世界笑話冠軍」。


資料來源：
https://www.facebook.com/groups/758762891130930/
https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1571804850.A.2B0.html
https://www.facebook.com/242305665805605/posts/2862906257078853?sfns=mo

ET快訊
小禎離婚突告白「許永元以後靠你養」　網狂肉搜…直播公開真面目
法國公開賽／戴資穎首輪戰三局　決勝局連下8分退德國進16強
彰化長腿妹服社區勞役…竟遭村長帶到空屋亂來2次　過程錄音檔曝
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「傾聽之旅」2度臨時改行程返高雄　這一改...蔡英文、韓國瑜可能同台

韓國瑜提「3千公尺高山廣設升旗台」 網驚：268座到底怎麼蓋？

韓市長出征嚇死人？離奇政見秒被網友打臉

學者看陳同佳案：台灣司法主權遭蔡政府政治操弄

政院將修法冒險登山「國賠不賠」　張景森「媽寶級國家再見」成真

陳同佳案遭批「髮夾彎」　國民黨一張圖反幫蔡英文解套

大學生收1000元北上聽經！竟成統促黨「聲援張安樂」…40人下車傻眼

全台高山設升旗台　Kolas：一定要醬？韓國瑜先徵詢原住民同意

如何制裁陳同佳？陳水扁：不管用什麼名義來台先抓起來繩之以法

李旻蔚披民眾黨戰余天　民進黨擬開鍘李余典父女

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

今年首例腸病毒併發重症死亡　高雄1歲男童發病3天離世

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

「傾聽之旅」2度臨時改行程返高雄　這一改...蔡英文、韓國瑜可能同台

韓國瑜提「3千公尺高山廣設升旗台」 網驚：268座到底怎麼蓋？

韓市長出征嚇死人？離奇政見秒被網友打臉

學者看陳同佳案：台灣司法主權遭蔡政府政治操弄

政院將修法冒險登山「國賠不賠」　張景森「媽寶級國家再見」成真

陳同佳案遭批「髮夾彎」　國民黨一張圖反幫蔡英文解套

大學生收1000元北上聽經！竟成統促黨「聲援張安樂」…40人下車傻眼

全台高山設升旗台　Kolas：一定要醬？韓國瑜先徵詢原住民同意

如何制裁陳同佳？陳水扁：不管用什麼名義來台先抓起來繩之以法

李旻蔚披民眾黨戰余天　民進黨擬開鍘李余典父女

10歲就懷孕…菲律賓10％青少女已經當媽　團體呼籲：國家緊急情況

DIOR經典馬鞍包變狂野！看孟耿如把非洲蠟染、編織元素全上身

九月工業生產指數年減0.75%　經部：第三季創歷年單季新高

透過5G結合AR和電商　RYOT Studio主管揭秘5G未來應用

邵雨薇變新手媽咪「老公是東方炻」！秒被小嬰兒笑容融化

「分眾」精準行銷再進化　LINE官方帳號2.0攀升140萬較去年成長26%

吳宣儀「雞冠頭+黑嘴唇」新造型曝光！網一看崩潰：這是誰

腳上黑痣如「滿天星」！洗澡搓不掉　50多歲男確診皮膚癌

「傾聽之旅」2度臨時改行程返高雄　這一改...蔡英文、韓國瑜可能同台

台灣茶葉該賣到「用筷子」國家？　「全球茶消費大國」到第10名才用筷子

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

政治熱門新聞

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

韓國瑜：3000m以上高山廣設升旗台

快訊／蔡英文：只有逮捕沒有自首！香港不辦陳同佳「台灣處理」

大學生收1000元北上聽經！竟成統促黨聲援白狼

同意陳同佳來台受審！需以臨櫃方式申請

旅客名單同名陳同佳　移民署兩關防堵

韓國瑜提「文物一次全展」　故宮：有難度

台南市議員竟要求警局長：沒戴安全帽勸導就好

匯流民調／「郭柯聯軍」29.8％緊追沈智慧

柯文哲轟蔡政府「看報治國」：你們中心思想叫民調

韓國瑜氣弱？ 　鄭弘儀：國民黨要反撲國瑜黨

快訊／國民黨考紀會開除鄭佩芬、李正皓

港府批台灣跨境執法　民國52年台警曾在港逮人

挺韓APP一支穿雲箭！實測6大功能

更多熱門

相關新聞

賣茶到筷子國家？茶消費大國第10名才用筷子

賣茶到筷子國家？茶消費大國第10名才用筷子

台灣的茶葉品質世界聞名，但是「用筷子」的國家是否為茶葉最大的客戶來源，則有待商榷。根據統計全球的茶消費大國，前10名當中只有一個國家是拿筷子的，也就是第10名的日本，其他9個國家都不是拿筷子的國家。

韓市長離奇政見秒被網友打臉

韓市長離奇政見秒被網友打臉

高山設升旗台　Kolas：韓國瑜一定要醬？

高山設升旗台　Kolas：韓國瑜一定要醬？

挖沙女童爸怒了：她不認識韓國瑜

挖沙女童爸怒了：她不認識韓國瑜

韓國瑜高山設升旗台！山友暴動狂酸

韓國瑜高山設升旗台！山友暴動狂酸

關鍵字：

韓國瑜總統市長

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

他手機藏小孩照片　女友輕生

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

快訊／小禎認了「簽字離婚」！

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

建中生都不叫外送？　學長解答了

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

李國毅「泰山望族貴公子」身分起底！

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面