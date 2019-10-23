韓國瑜提「3千公尺高山廣設升旗台」 網驚：268座到底怎麼蓋？





▲韓國瑜嘉義中埔座談，3000m以上高山廣設升旗台。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜全台「傾聽之旅」來到嘉義中埔與庶民座談，與會中韓國瑜一口答應民眾提議，表示為了宣揚愛國精神，將在3000公尺高山上廣設升旗台。消息一出，引來網友質疑「268座，怎麼蓋怎麼維護」、「不要破壞環境」、「建議到大陸設升旗台，讓國旗在大陸飄揚」。

有韓粉在10月23日的庶民座談會上向韓國瑜建議，在台灣所有高山設立升旗台，包括玉山、合歡山、梨山、阿里山等跨年看日出重要高點，讓中華民國國旗隨處飄揚。韓國瑜回應時爽快承諾「升旗台一定要做！」，表示台灣3000公尺以上高山都要廣設升旗台，雖然有好幾百座，但會盡量做，強調「宣揚愛國精神、愛國文化是一定要的」。

韓國瑜近日拋出的政見，包括故宮一次全展、外交官拚農產外交等，屢被專家打臉直指不可行，今日再提出要於3000公尺高山上建升旗台，網友紛紛看衰，表示「故宮骨董全部展覽已經夠草包了，現在還來個高山設升旗台」、「他要不要恢復看電影先唱國歌的規定」，但也有網友不以為意，因為韓國瑜時常忘記自己的政見，建議「白紙黑字寫下來」。

該政見也在臉書社團「靠北登山大小事」中引起討論，山友認為「設升旗臺不如建一些對爬山民眾有幫助的東西」、「保留山林原本的面貌，不是最好的嗎」、「以後如果有縱走的話，上稜線後應該會看到一座座的旗杆......幹嘛多用這人工物品」、「我只知道拿國旗≠愛國、愛國≠愛山」。





▲臉書「靠北登山大小事」有網友自製圖片問：「高山升旗台外，可以跪求高山摩天輪跟高山便利店嗎？」

也有網友認為，韓國瑜提出的政見雖然不可行，但仍搏君一笑，網友表示「我好希望選舉是明年年底，這樣有更多笑話可以看」、「搞笑片億萬票房韓導，就是狂」、「他到底是要選總統還是世界笑話冠軍」。



資料來源：

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