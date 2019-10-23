「傾聽之旅」2度臨時改行程返高雄　這一改...蔡英文、韓國瑜可能同台

▲韓國瑜行程臨時更動，24日將先趕回高雄參加告別式 。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜16日請假展開傾聽之旅，經過一週的時間，預計17日將抵達雲林。不過，現在卻傳出行程臨時變動，將回到高雄參加彥武鋼鐵集團創辦人姚武年的告別式，可見韓國瑜非常重視。但除了他以外，總統蔡英文、國民黨主席吳敦義也會到場，不排除韓國瑜跟蔡英文兩人會碰面。

姚武年享壽80歲，告別會場訂在高雄市殯儀館的景行廳。他生前被尊成為「黑手師傅」，出生在雲林縣台西鄉的村落當中，18歲到高雄腳踏車店學徒做起，26歲創設聯輪企業，主要生產腳踏車半組件業務；民國60年跨足鋼鐵業，開發萬能角鐵、窄幅冷軋鋼捲、鋼管等，歷時13年再創設彥武企業，從花管內銷加工做起，短短10年發展成年營業額近40億的上市公司。

▲韓國瑜行程臨時更動，24日先趕回高雄參加告別式 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

姚武年早年在鋼鐵業界創造一頁傳奇，又幫助小舅子、義联集團創辦人林義守在鋼鐵業發跡，姚武年在一貫道也是輩份極高的點傳師，高雄六龜一貫道神威天台山百甲土地，即是他生前捐獻。23日告別式當中，除了韓國瑜會到場以外，總統蔡英文、國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平都會出席。

原本韓國瑜的行24日的行程是來到雲林，第一站是在10點鐘抵達土庫順天宮，之後到雲林區漁會跟漁民有約，時間是在11點10分。不過，因為韓國瑜要回到高雄參加彥武鋼鐵創辦人姚武年告別式，所有行程都會往後延後40分鐘，不過這也是傾聽之旅的二度更改行程，第一次的時候是返回高雄市政府跟AIT處長莫健碰面。