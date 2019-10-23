韓市長出征嚇死人？離奇政見秒被網友打臉

▲韓國瑜嘉義中埔座談，3000m以上高山廣設升旗台。（圖／資料照）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜自16日起開始請假，到全台各地基層傾聽民意，沒想到「苦民所苦」提出的幾項政策，包括「故宮一次全展，震驚全世界」 、「外交官賣農產」等，不只缺乏詳細規劃，還不斷被各行各業秒打臉。10月23日他更提出「將在3000公尺高山上廣設升旗台」，被民眾質疑「268座！怎麼蓋怎麼維護？」、「何不把辦公室設在3000公尺的山上，大家應該也想看。」

今日韓國瑜的全台「傾聽之旅」來到中埔與庶民交流，現場有民眾提議，台灣所有的高山都要建造升旗台，韓國瑜也爽快應允，表示「這是一定要做的！3000公尺以上高山廣設升旗台」。然而消息一出，卻被不少民眾噓爆，民眾質疑「升旗台設了誰要去顧」、「我想在北京，釣魚台，南沙群島看到國旗，希望韓市長幫我實現願望」。

▲韓國瑜10月23日提出「將在3000公尺高山上廣設升旗台」，被民眾質疑「268座！怎麼蓋怎麼維護？」（圖／翻攝自PTT）

韓國瑜20日在台南喊出觀光政策，稱故宮只有展出九分之一，九分之八都在山洞裡，「假設故宮產業一口氣全攤開展出，會不會轟動全世界？」韓強調，觀光客要進得來，台灣才會發大財。但故宮卻隨後發出聲明，強調故宮有近70萬件文物，若要一次展出幾乎不可能。文化部長鄭麗君也回應，表示「博物館並不等於陳列室」，典藏同時要注重文物的保存。

不只如此，昨韓國瑜到嘉義與農民座談時，提出運用駐外外交人員，將大使館成為台灣農產出口的最好管道。遭專家砲轟，要外交官賣農產真的缺乏常識，外交官負責商業相關的推廣和談判，賣農產絕對不會是外交官的「主要業務」。尤其農產買賣涉及檢疫問題，以美國核准台灣進口芭樂為例，這要通過美國的檢疫和出口各種規定，花了至少十年的時間，不是說賣就能賣的。

韓國瑜日前強攻一例一休，表示自己當選總統將主動廢除，後來又改口要「重新調整」，甚至說出，一例一休卡住老闆，讓老闆不能讓員工多加班，遭到外界質疑又失言。農業政策也遭農委會主委陳吉仲痛批「把農民當政治的提款機」，陳指出韓國瑜要降低稻米安全存量，但政府若是貿然減少收購，會造成台灣米價嚴重下跌，他問「韓國瑜說跟農民站在一起，卻要求取消政策對農民的保障，這不是自相矛盾嗎？」

韓國瑜還未向高雄市政請假之前，就曾因荒唐的政見跳票，不斷引發外界熱議，像是「貓熊到高雄」卡關、「愛情摩天輪」、「太平島挖石油」、「壽山挖寶藏」、「高雄辦賽馬」、「F1賽車場」、「高雄迪士尼」跳票等，以及阿諾史瓦辛格、任達華、鄧紫棋、林志玲、小S等「空包彈」代言等。因此曾有網友揶揄韓國瑜「沒來的代言人、沒來的熊貓、沒有F1賽車、沒有迪士尼、沒有賽馬場、沒有挖到石油、沒有摩天輪」以及「高雄沒有發大財，但是我要去選總統了」。



資料來源：

https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1571804850.A.2B0.html

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