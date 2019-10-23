台灣茶葉該賣到「用筷子」國家？　「全球茶消費大國」到第10名才用筷子

▲台灣茶葉品質世界聞名，但是用筷子的國家卻不見得是最大的客戶。（圖／ETtoday資料照）



記者林彥臣／綜合報導

台灣的茶葉品質世界聞名，但是「用筷子」的國家是否為茶葉最大的客戶來源，則有待商榷。根據統計全球的茶消費大國，前10名當中只有一個國家是拿筷子的，也就是第10名的日本，其他9個國家都不是拿筷子的國家。

▲全世界茶消費前10名國家，只有第10名的日本用筷子。（圖／翻攝自維基百科）



根據總部設在德國漢堡的Statista民調公司2016年的統計資料顯示，全世界人均茶消費第一名的國家是土耳其，每人每年必須消費3.16公斤的茶，第二名是愛爾蘭平均每人每年消費2.19公斤，第三名是英國平均每人每年消費1.94公斤，接下來依序是俄羅斯、摩洛哥、紐西蘭、智利、埃及、波蘭，第十名的日本平均每人每年消費0.97公斤。

其他用筷子的國家或地區消費量，第17名的香港平均消費0.65公斤、中國平均消費0.57公斤、第21名馬來西亞平均消費0.48公斤、第25名新加坡平均消費0.37公斤、越南第38名平均消費0.20公斤、南韓排名39平均消費0.17公斤，台灣排名第28平均消費0.29公斤。

▲其實很多不用筷子的國家，有下午茶文化，茶消費量勝過拿筷子國家（圖／取自免費圖庫stocksnap）



國民黨總統參選人韓國瑜23日來到嘉義中埔鄉與在地農友座談，過程中農友們紛紛針對產品外銷提出問題，韓國瑜回應時表示，「有關茶葉外銷我有初步構思，凡是用筷子吃飯的地方都應該是茶葉可推銷的地方，像是日本、韓國、泰國、越南、新加坡、香港、澳門等都很適合。」

▲國民黨總統參選人韓國瑜在嘉義拜訪農民，說出台灣茶賣筷子國家一席話。（圖／記者賴君欣攝）



此話一出，大家不免擔心那歐美國家就不用推廣嗎？對此，韓國瑜媒體聯訪時回應，「畢竟歐美人主要還是以咖啡為主，所以我們的重點是要對用筷子文化的國家加大力度，這些國家相較歐美對茶葉依賴度更高，但倘若歐美喜歡台灣茶我們當然也歡迎」，他認為，推銷茶葉到筷子文化國家或慣用刀叉的歐美地區，兩者完全不衝突。

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