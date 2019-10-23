高雄男「左大腿中槍」瞎扯警方練靶流彈波及　警酸：獼猴大火拼！

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子23日下午在友人陪同下前往大同醫院急診室就醫，不料醫護人員檢傷後發現「是槍傷」，趕緊通報員警來查看。警方抵達之際，陪同友人快閃離開現場，男子面對警方詢問，瞎扯稍早行經柴山時，在警方靶場附近遭受流彈波及。不過，員警當面打臉，表示高雄市警察局的靶場並非在柴山，「你乾脆說是獼猴火拼好了」。

陳姓男子23日下午4點多在2名友人陪同下來到醫院急診室，員警接獲通報立刻趕到，但2名友人已快閃離開。員警詢問陳姓男子怎麼會受到槍傷，他表示自己是在柴山靠近高雄市警察局靶場附近受到流彈波及。不過，員警當場打臉，表示高雄市警察局的靶場並不是設在柴山。

▲高雄市一名陳姓男子受槍傷自行前往急診室就醫，副駕駛座留有血跡 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳姓男子的車輛在大同一路發現，友人棄車時間在晚間18點50分左右 。（圖／記者吳奕靖攝）

同時間警方調閱相關的路口監視器，發現陳姓男子搭乘就醫的車輛並沒有出現在柴山出入口，說法相當可疑，醫院周邊的停車格當中又發現陳姓男子搭乘就醫的車輛，被同行友人給棄置，眼見自己的謊話一一被戳破。陳姓男子才又編了一套說詞，表示自己是跟朋友在車內，玩槍的時候不小心走火打到自己的左大腿，不過這個說法，警方還在釐清當中。

目前警方已經將陳姓男子搭乘的車輛拖回了鼓山分局，初步鑑識發現在副駕駛座的地方有血跡，但是沒有發現有槍枝在轎車裡頭，究竟陳姓男子為何會受到槍傷？槍枝又從何而來？當時攜帶槍枝的原因是什麼？同行的友人又是誰？現在都是警方列為追查的重點。

▲高雄市警察局鼓山分局副分局長王永吉（穿警察制服）出面說明案情。（圖／記者吳奕靖攝）